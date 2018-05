“A piedi il mondo” è la nuova di Gio Evan – Video & Testo

Il nuovo singolo di Gio Evan si chiama “A Piedi Il Mondo” dal 4 maggio in radio.

Il nuovo singolo estratto dal nuovo doppio album di esordio tra musica e poesia per uno dei poeti contemporanei più seguiti in Italia

Un anno di gestazione, due singoli che macinano sempre più ascolti su Spotify, un nuovo libro appena uscito con Rizzoli già tra i best seller su Amazon ma l’attesa è quasi finita.

Il 4 maggio inizia la programmazione radiofonica di “A Piedi il mondo”, il nuovo singolo estratto “Biglietto di solo ritorno” (MArteLabel), un doppio album d’esordio del poeta contemporaneo più seguito in Italia: Gio Evan.

A piedi il mondo, Gio Evan – Video

A piedi il mondo, Gio Evan – Testo

Ti regalerò una mia fototessera

Per la tua collezione all’Amélie

Ma tu lo sai che a volte ti penso sempre?

E perdo di vista il mondo ma non te

Lo aspettavi un amore inaspettato?

Andiamo a farci un giro in cielo in pedalò

Ma tu ci credi all’impossibile?

Perché con te io mi sa proprio lo farò

Che se ci credi una cosa poi si avvera

Prendi il mio cuore per esempio

Prima che tu arrivassi forse manco c’era

Adesso dà ripetizioni alla bufera

Dicono che tutto vola via

Ed io lo so che tu ci credi

Ma quanti treni abbiamo perso, quanti treni?

Ma io il mondo

E dicono che tutto vola via

Ed io lo so che tu ci credi

Ma quanti treni abbiamo perso, quanti treni?

Ma io il mondo con te me lo farei a piedi

A piedi il mondo, a piedi il mondo

A piedi il mondo, a piedi il mondo

A piedi il mondo, a piedi il mondo

A piedi il mondo con te

Ti regalerò una mia sciarpetta

In agosto così da sorprenderti

Mi dirai: Carina, sì, ma che c’entra?

Amore, muore presto colui che non sorprende

È un mondo da stravolgere e non da capire

L’idea migliore fa confondere le idee degli altri

Ci si realizza e solo dopo si può realizzare un sogno

Ed io ti voglio per bruciare il mondo e non per bisogno

Un giro di mojito

Un giro di gin lemon

Un giro di tequila

Un’altra di quella che fa boom boom

Un giro di whisky

Un giro di rum

Un altro giro di rum

Poi un giro del mondo con te

E dicono che tutto vola via

Ed io lo so che tu ci credi

Ma quanti treni abbiamo perso, quanti treni?

Ma io il mondo

E dicono che tutto vola via

Ed io lo so che tu ci credi

Ma quanti treni abbiamo perso, quanti treni?

Ma io il mondo con te me lo farei a piedi

A piedi il mondo, a piedi il mondo

A piedi il mondo, per il mondo

A piedi il mondo, a piedi il mondo

A piedi il mondo con te

A piedi il mondo, a piedi il mondo

A piedi il mondo, per il mondo

A piedi il mondo, a piedi il mondo

A piedi il mondo con te

E dicono che tutto vola via

A piedi il mondo, a piedi il mondo

A piedi il mondo, a piedi il mondo

A piedi il mondo, a piedi il mondo

A piedi il mondo con te