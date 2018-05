Guarda la clip del nuovo singolo degli Arctic Monkeys del 2018

Gli Arctic Monkeys suonano il nuovo brano del sesto album

La scorsa notte gli Arctic Monkeys, durante il loro secondo concerto dell’anno, hanno colto la palla al balzo per presentare la title track dell’album Tranquility Base Hotel & Casino, sesto album del gruppo inglese.

I musicisti di Sheffield hanno scelto di regalare ai propri fan la premiere n live di Tranquility Base Hotel & Casino durante uno spettacolo all’Observatory North Park di San Diego, e la performance è stata ripresa dai fan presenti.

Ecco la clip di seguito:

Dal video emerge lo stile inconfondibile di Alex Turner, frontman del gruppo attraverso linee di chitarra su base di pianoforte. Pare essere uno dei brani più lenti del gruppo, ma rispecchia molto l’essenza dell’album.

La seconda tappa del tour del gruppo è stata segnata anche dal debutto dei brani One Point Perspective e Four Out Of Five.

Durante un’intervista ad Alex Turner:

“Il titolo dell’album calza a pennello al progetto: questo disco trasmette la stessa emozione di un cielo stellato. All’inizio è completamente travolgente: cercherete di collegare i punti sparsi dal primo ascolto, che risulta impenetrabile.”

Gli Arctic Monkeys avevano rilasciato delle anteprime sull’album che uscirà l’11 Maggio. Bisognerà attendere qualche giorno ancora prima di ascoltare Tranquility Base Hotel & Casino per intero. Per i fan più impazienti è possibile anche pre-ordinare l’album sullo store ufficiale, sia in formato cd che in vinile. Inoltre, la versione silver dell’Lp contiene un ampio booklet ed una card che permette il download in formato digitale dell’album.