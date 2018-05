Ariana Grande in versione latina in “Arturo Sandoval” con Pharrell Williams!

Con questa canzone sembra proprio che Ariana Grande sia interessata nel registrare musica latina in futuro. E noi ce la vediamo proprio bene a cantare in spagnolo!

Ariana Grande e Pharrell Williams insieme in “Arturo Sandoval”, una delle canzoni che apparirà sul nuovo album in uscita dal famoso trombettista jazz cubano Arturo Sandoval, “Ultimate Duets”, che uscirà il 15 maggio. Questo nuovo album, con cover, originali e versioni rivedute, includerà anche le apparizioni di Stevie Wonder, Alejandro Sanz, David Bisbal, Placido Domingo o Prince Royce.

Ci piacerebbe davvero scoprire come Ariana e Pharrell siano finiti in questo album di Arturo Sandoval. Supponiamo che sia stato un dirigente universale a proporre l’idea. E chiunque fosse stato, dobbiamo solo ringraziarlo!