Emma: “Mi Parli Piano” è la nuova canzone. Leggi il testo!

Dopo L’isola e Effetto Domino, Mi parli piano è il nuovo singolo di Emma Marrone in radio dal 4 maggio 2018.

Amore, Amicizia, Affetti. Una canzone sulla complessità delle relazioni nelle sue più ampie sfumature. In realtà se guardiamo bene e non ne abbiamo paura La Felicità è un’idea semplice!

Il brano fa parte dell’album “Essere qui”, composto da undici brani e prodotto dalla stessa cantante insieme a Luca Mattioni. Tra gli autori, troviamo Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Dario Faini, Giovanni Caccamo e Roberto Casalino.

Mi parli piano è scritto da Roberto Casalino e Davide Simonetta.

Qui sotto testo e audio.

Emma – Mi Parli Piano, Testo

La felicità è un’idea semplice

Davanti ai tuoi occhi

Tra l’aria che respiri

E quella che

Difficilmente trattieni

Abbiamo già un vissuto

Che a dire il vero

Somiglia più ad un conflitto

Il cuore spesso offeso

Da un dito che

Tu mi hai puntato al petto

Se gli occhi non riescono

A raccontarti ciò che vedi

Proverò io a dirtelo

Perché all’evidenza non ci credi

È troppo tempo che mi parli piano

Son troppi gli anni che ci conosciamo

Avremmo messo su un palazzo intero

E invece ci divide un muro

È troppo tempo che mi parli piano

O sei un ricordo lontano

È amore o solo un’ossessione

È un vento caldo

Troppo caldo che si muore

È caldo che si muore

Gioco a far la guerra

Perché l’amore non mi ha mai dato tregua

Ma se ti avrò di fronte ancora un’altra volta

Nel dubbio, farò la cosa più giusta

Se gli occhi non riescono

A raccontarti i miei pensieri

Proverò a descriverli un po’ tutti

Anche quelli più neri

È troppo tempo che mi parli piano

Son troppi gli anni che ci conosciamo

Avremmo messo su un palazzo intero

E invece ci divide un muro

È troppo tempo che mi parli piano

O sei un ricordo lontano

È amore o solo un’ossessione

È un vento caldo, troppo caldo che si muore

Siamo qui

Tra un passo incerto e l’utopia di un equilibrio ritrovato

Noi siamo qui

In un percorso parallelo

Ci tocchiamo senza mai incontrarci

Se gli occhi non riescono

A raccontarti ciò che vedi

Proverò io a dirtelo

Perché all’evidenza tu non credi

È troppo tempo che mi parli piano

Son troppi gli anni che ci confondiamo

Avremmo messo su un palazzo intero

E invece ci divide un muro

È troppo tempo che mi parli piano

O sei un ricordo lontano

È amore o solo un’ossessione

È un vento caldo, troppo caldo che si muore

È caldo che si muore

Attento che si muore