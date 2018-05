Frances Bean Cobain dichiara l’arrivo del suo singolo per il 2018

Il materiale artistico di Frances Bean Cobain

La venticinquenne Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain, cantante e musicista scomparso dei Nirvana, e Courtney Love, cantante del gruppo Hole, segue la linea artistica dei genitori dedicandosi alla musica.

Frances ha dichiarato l’arrivo del suo singolo di debutto, dopo aver mostrato del nuovo materiale musicale sui suoi profili social. Ha infatti aggiornato costantemente il suo account Instagram con le clip delle sue nuove canzoni. Da qui pare che ci possa essere una versione ufficiale di qualche brano.

Alla domanda se uscirà mai un brano completo, Frances ha risposto: “Oh si.”

La scorsa notte la piccola Cobain ha dato conferma di ciò in un post pubblicato su Instagram, con un’anteprima di un brano in acustico, molto emotivo.

Ecco la clip pubblicata da Frances Bean Cobain:

not hey there Delilah 🦖🦕🐛 A post shared by Frances Bean Cobain (@space_witch666) on May 3, 2018 at 5:44pm PDT

Una musicista e artista, è così che si considera Frances, ascoltando le sue ultime interviste. Ha affermato, inoltre, che la sua canzone non ha ancora una ‘versione ufficiale’, ma che vuole pubblicare presto qualcosa di ‘concreto’.

Aggiunge che l’arte in cui si rispecchia non è solo concepita dalla musica, ma comprende molte altre sfaccettature, tutte collegate tra loro, come l’arte visiva.

Frances ha voluto rispondere anche ad una domanda che gli chiedeva la possibile reazione del padre riguardo alla sua carriera nella musica:

“Non ho una risposta a riguardo, perché non voglio parlare per conto di qualcun altro. Spero che lui sarebbe stato fiero dell’essere umano che sono diventata, anche se probabilmente non avrebbe amato la mia arte musicale.”

La Cobain è molto determinata sul percorso intrapreso, e nonostante la notorietà dei genitori, riesce a contraddistinguersi e a creare la sua arte musicale con molta personalità.