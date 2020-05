Justin Bieber e Ariana Grande sono pronti a rilasciare “Stuck With U”, nato dalla collaborazione dei due artisti che sarà disponibile sulle piattaforme digitali a partire da questo venerdì. Il singolo verrà pubblicato con lo scopo di devolvere in beneficienza tutto il ricavato.

I proventi artistici derivati dalla vendita e dagli streaming del brano andranno alla First Responders Children’s Foundation che si occupa di garantire fondi e borse di studio ai figli di tutti coloro che lavorano e danno il loro contributo per fronteggiare la situazione d’emergenza che il mondo sta affrontando: dai medici agli infermieri, dai tecnici di laboratorio ai poliziotti e vigili del fuoco.

“Stuck With U” rappresenta il primo di una serie di progetti che il manager di Justin e Ariana, Scooter Braun, e il suo team ha intenzione di mettere in atto nei mesi a venire.

I due artisti, che avevano collaborato nel 2015 al remix del brano di Bieber “What Do You Mean”, hanno espresso attraverso i propri profili social la loro felicità nel poter aiutare attraverso la musica chi ne ha più bisogno.

“Speriamo di riuscire a fare una grande differenza e speriamo che vi possa dare gioia e rendervi felici” ha dichiarato Ariana, mentre Justin ha aggiunto, “La nostra speranza è di poter prestare le nostre voci per sensibilizzare le persone e dare un meritato aiuto a tutti loro e alle loro famiglie”.

È stato chiesto poi al pubblico di dare il proprio contributo per la realizzazione del video del singolo “Stuck With U”, mandando una registrazione in compagnia del proprio “partner da quarantena”, insieme quindi ad amici, parenti, animali domestici o eventualmente anche da soli. Per farlo è stato pubblicato un breve estratto strumentale del singolo che dovrà fare da sottofondo ai video inviati.

https://www.instagram.com/p/B_qIxuGl73S/

Il singolo sarà disponibile da venerdì 8 Maggio.