Dave Greenfield, il grande tastierista del gruppo punk britannico The Stranglers, è morto a 71 anni. La band ha confermato la morte di Greenfield sul loro sito Web, confermando che l’artista aveva contratto il COVID-19 in ospedale.

“Siamo incredibilmente tristi di annunciare la prematura scomparsa della leggenda della tastiera Dave Greenfield la sera del 3 maggio 2020. A seguito di una degenza in ospedale per problemi cardiaci, Dave ha contratto il virus Covid-19 domenica scorsa, ma purtroppo ha perso la sua battaglia ieri sera. Dave non aveva mai lasciato la band da quando si era unito ad essa alla fine del 1975 e la sua magica tastiera ha accompagnato il mondo musicale nei suoi 45 anni di carriera con i The Stranglers. Dave è stato un personaggio adorabile, amichevole ed eccentrico”, afferma la dichiarazione.

Nato il 29 marzo 1949, Greenfield si era unito agli Stranglers nel 1974. Ha scritto forse la canzone più famosa della band, “Golden Brown“, uscita nel 1981, che si classificò in 2° posizione nelle classifiche musicali del Regno Unito nell’anno successivo.

Gli Stranglers avevano previsto un tour di addio quest’estate ma l’epidemia COVID-19 ha fatto rinviare il tutto. Qui sotto vi pubblichiamo il video ti Always The Sun, forse la nostra canzone preferita dei The Stranglers.

Anche il cantautore Enrico Ruggeri ha voluto rendere omaggio al tasterista con un bel messaggio su Twitter: