Johnny Depp pallido e magrissimo preoccupa i fan e le immagini fanno il giro del Mondo L' attore, in tour con gli Hollywood Vampires, é stato immortalato in alvune foto dei fan ma il suo aspetto ha destato preoccupazione

Non é decisamente un bel periodo per Johnny Depp. Dopo le accuse per violenza domestica da parte della ex-moglie Amber Heard con conseguente burrascoso (e milionario) divorzio, erano state le guardie del corpo a muovere nuove accuse nei confronti del celebre attore. Si era parlato di parcelle non pagate e comportanenti poco consoni.

A tutto ciò aggiungiamoci pure milioni di dollari spariti a causa di una frode da oarte della società a cuo aveva affidato parte del suo patrimonio e i fan di “Animali fantastici” che minacciano di boicottare il secondo capitolo a causa della sua partecipazione al film.

Da qualche giorno invece, a suscitare stupore e preoccupazione nei confronti di Depp, é ben altro

Le foto preoccupanti

In occasione del suo tour con gli Hollywood Vampires (gli altri sono Iggy Pop e Joe Perry degli Aerosmith), Johnny si é prestato volentieri (come c’é da dire, ha sempre fatto) ad autografi e foto con i fan. E proprio un paio di queste foto hanno destato un grande scalpore, tanto che queste sono state riportate da testate e siti di tutto il mondo.

Nelle immagini scattate da due ragazze all’ hotel Four Season di San Pietroburgo, Johnny appare pallidissimo e di una magrezza davvero estrema; sotto il cappellino da baseball si intravede la testa completamente rasata. Insomma, un’immagine totalmente diversa da quella che siamo abituati a vedere, specie se pensiamo allo scalpore che appena tre anni fa aveva suscitato il suo arrivo al Festival si Venezia, dove invece era apparso molto appesantito. In molti all’epoca criticarono il “tracollo” fisoco di Depp, ignorando il fatto che aveva dovuto mettere su peso per il ruolo di James Bulger in “Black Mass”.

Ora, questo estremo dimagrimento ha provocato grande preoccupazione tra i fan, che si sono chiesti se, data la lunga sucessione di disavventure, Johnny non fosse caduto preda della depressione o delle dipendenze di cui già é stato accusato. O ancora peggio, di qualche terribile malattia.

Un nuovo film

È delle ultime ore la notizia che Johnny Depp ha appena concluso le riprese del suo nuovo film intitolato “Richard Says Goodbye” in cui interpreta un professore che, scoperto di avere un cancro terminale, decide di rivoluzionare la propria vita. Ecco quindi spiegato l’aspetto “preoccupante” con cui si é presentato durante questo tour. D’altronde si sa che gli attori per immedesimarsi completamente in un personaggio, sono soliti a stravolgere drasticamente il proprio aspetto, in maniera particolare quando si trovano ad interpretare dei malati (il “look” di Depp se guardiamo bene ricorda quello di Tom Hanks ai tempi di “Philadelphia”).

Una doppia buona notizia dunque per i fan di Johnny: sta bene e a quanto pare ha i serbo un ruolo importante che potrebbe contribuire a fargli risalire la china.