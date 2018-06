Riconoscete Ariana Grande nella copertina di Vogue UK?

Un volto nuovo

Non preoccuparti se all’inizio hai avuto qualche dubbio. È lei o non è lei? Anch’io ho pensato la stessa cosa non appena ho aperto il file con le foto. Ma certo che è lei… Ariana Grande! La cantante è l’ospite d’eccezione in questo nuovo numero di Vogue UK.

Si tratta del numero di luglio dell’edizione inglese della rivista Vogue che raggiungerà nei prossimi giorni le edicole e anche i rivenditori online. Se fossi in te cercherei sul web una copia!

Devo dirvi la verità, Ariana Grande in questa nuova versione bionda mi piace da matti. Ah, avete ascoltato il nuovo singolo cantato in live ed estratto dal nuovo album “Sweetener“? La traccia si intitola “The Light Is Coming” e non è affatto male.