Significato Video Musicale di Let You Be Right di Meghan Trainor Scopri la clip di Meghan

Il video musicale di Let You Be Right di Meghan Trainor è online

Meghan Trainor ha dato al suo ultimo singolo “Let You Be Right” un video musicale per nulla male, nella giornata di oggi (4 giugno 2018) su YouTube.

Diretto da Colin Tilley, il video musicale ad alto budget mostra Meghan in abbigliamento sportivo mentre balla senza sosta in una palestra di una scuola superiore con un gruppo di ragazze, per poi esibirsi in una sala giochi arcade e infine sentirsi molto orgogliosa del suo lato b in una fase di squirt in costume da bianco.

Let You Be Right è una canzone esaltante già dal primo ascolto e il video musicale esalta ancora di più il nuovo singolo di Meghan Trainor. La clip è molto divertente da guardare e sono sicuro che i replay da parte degli utenti saranno abbondanti. Diventa difficile scegliere una scena preferita perché Meghan Trainor è sempre simpatica ed energica in tutte le sequenze.

Parlando di album, la casa discografica Epic Records ha riferito che presto uscirà un nuovo disco di Meghan Trainor ma per ora non hanno voluto annunciare una data precisa. Restate sintonizzati su Wonder Channel per scoprirlo. Qui potete leggere il testo di Let You Be Right.