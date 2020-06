Fan di Alien, tenetevi pronti perché molto probabilmente ci sarà un altro prequel della storia che precederebbe i fatti raccontati in Prometheus uscito nel 2012 e Covenant del 2017.

A raccontarci di questa possibilità è stato lo stesso regista e creatore della saga, Ridley Scott, che in un’intervista per Los Angeles Times ha confermato un possibile ritorno di Alien sul grande schermo.

La saga di Alien continua?

Quando il primo film di Alien uscì nel 1979, fu un grandissimo successo, che apriva le porte ad un genere che mischiava la fantascienza all’horror.

Formata da ben 8 film, la saga di Alien ci offre fino a questo momento tre sequel, due prequel e due spin-off che, in ordine di uscita, sono: Alien (1979) di Ridley Scott, Aliens: Lo scontro finale (1986) diretto però da James Cameron, Alien 3 (1992) diretto questa volta da David Fincher, Alien – La clonazione (1997) di Jean-Pierre Jeunet, lo spn-off Alien VS Predator (2004) e Alien VS Predator 2, e infine il ritorno di Ridley Scott con il prequel Prometheus (2012) e Alien – Covenant (2017) seguito di Prometheus ma sempre prequel di Alien.

In questo quadro pare quindi che Ridley Scott voglia riaprire le porte del grande schermo ad Alien, con un nuovo prequel. Ecco quanto dichiarato dal regista sulla probabile trama del prequel:

Ciò che ho sempre pensato mentre stavo realizzando Alien è perché una creatura come questa fosse stata creata e perché stava viaggiando in quello che ho sempre pensato fosse una nave cargo militare che trasportava un carico di uova. Che scopo aveva il veicolo e che scopo avevano le uova? Queste sono le domande: chi, perché e per qualche motivo potrebbero essere la prossima idea, almeno credo…

Tale prequel potrebbe essere sequel di Covenant, ma per il momento non possiamo sapere altro, e il progetto resta ad ogni modo molto teorico.

