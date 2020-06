Una grande sorpresa per i fan della saga di Harry Potter, che nei sequel di Avatar potranno ritrovare l’attore David Thewlis. Esatto, proprio lui che nei film del famoso maghetto interpretava il mannaro Remus Lupin e che qui invece si colorerà di blu per entrare a far parte della schiera dei personaggi di Avatar.

A rivelarlo è stato lo stesso David Thewlis in un’intervista, in cui ha voluto anche precisare che la sua presenza non sarà in Avatar 2, ma nel 3, e forse anche nei sequel successivi. Ecco le parole dell’attore:

Vorrei essere chiaro, considerando che un giornale britannico ha scritto che comparirò in Avatar 2. Non è così, io sarò nel terzo film che è stato girato in contemporanea al secondo. E l’idea è che compaia anche in Avatar 4 e 5

Il sequel di Avatar per Thewlis

Far parte del cast del sequel di Avatar è stata una bella opportunità e una meravigliosa esperienza per David Thewlis, che ha tenuto a sottolineare quanto temesse lavorare con James Cameron.

Il film però si è rivelato un’esperienza unica e il rapporto con il regista sul set molto bello ed edificante. Tutti ingredienti che ci portano a pensare che vedremo degli ottimi film e un’interpretazione, quella di Thewlis, al di sopra di ogni nostra aspettativa.

Ecco ancora le parole dell’attore riguardo al lavoro svolto in Avatar:

Per la prima volta, mi sono sentito sul set come un nuovo arrivato, come se fosse il mio primo lavoro. Ero sul set, ho lavorato per 35 anni sui set di film e mi sentivo tipo,’Quindi cosa facciamo? Cosa ci fa qui? Perché lo fa? Lo facciamo adesso?’



Mi sentivo molto ingenuo. E ovviamente lo ero, perché nessuna delle regole si applicava da tutto ciò che avevo fatto prima

