Francesco Gabbani annuncia il singolo estivo “Il sudore ci appiccica”, che da domani sarà trasmesso in tutte le radio.

Francesco Gabbani ha pensato fosse arrivato il momento di rilasciare ufficialmente una traccia per la stagione estiva, che potesse accompagnarci nei mesi a venire: dal suo ultimo album “Viceversa” arriva “Il sudore ci appiccica“. Sarà un’estate sicuramente differente sotto tanti punti di vista, ma la musica -che non si è fermata neanche in tempo di lockdown- continuerà ad accompagnare nuovi ricordi.

Lo scorso Febbraio è arrivato secondo al Festival di Sanremo, vinto da Diodato, ma la sua “Viceversa” -brano che dà il titolo al disco- si è portata a casa il sostegno del pubblico che ha continuato ad ascoltarla rendendola una delle canzoni con maggior successo tra quelle portate sul palco dell’Ariston quest’anno.

Ora Gabbani lancia il singolo estivo “Il sudore ci appiccica” che oltre a essere un brano musicalmente leggero porta con sé un doppio significato, come ha spiegato il cantante stesso.

“Da una parte c’è la speranza di tornare ad ‘appiccicarci’, nell’amore, negli abbracci, in discoteca, dopo essere stati tanto lontani. Dall’altra c’è il sudore nel dolore e nella sofferenza. E poi c’è sempre quella doppia percezione di ognuno di noi: quella privata e quella pubblica, come ci vediamo noi e come ci vedono gli altri” Significato di “Il sudore ci appiccica”

Un concetto che ha voluto rappresentare anche nel video ufficiale, che verrà presentato al pubblico proprio questa sera.

È, in fondo, uno degli aspetti caratteristici del suo modo di esprimersi in musica: mai banale, anche se apparentemente potrebbe dare quell’impressione. Ma se la sonorità ti farà venir voglia di ballare, il testo ti vorrà far cantare e allo stesso tempo riflettere. Proprio come i suoi precedenti successi -”Occidentali’s Karma” per citarne uno- anche il nuovo singolo continua a percorrere questa modalità di comunicazione.

Il brano è attualmente disponibile sulle piattaforme digitali, così come l’album “Viceversa”, e sarà trasmesso nelle radio a partire da domani 5 Giugno. Fateci sapere se condividete la scelta di questo singolo o avreste preferito un altro brano tratto dall’album!

Testo di Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani

[Verso 1]

Fra l’altro ti volevo dire

La vita non è male

Per quanto stare bene non sia poi così normale

Sorriso in faccia finte in ventre lacrime innocente

Cos’è che conta veramente se la gente

(Odia la gente)

Fra l’altro ti volevo dire che la vita non è male

Fra l’altro cosa ci vuoi fare

Sopra a queste scale un po’ si scende un po’ si sale

Pertanto probabilmente

Il numero uno non conta niente

Comunque non conta più niente

Se invece di darsi la gente prende



[Ritornello]

E comunque si balla

Come bolle nell’aria

E si tagga la faccia

Che è riaperta la caccia

E comunque si bacia

L’italiana banana

Cuori impavidi a galla

Culi sigari e Avana, banana

Bacia bacia, picchia picchia

Bacia e picchia

Il sudore ci appiccica

Il sudore ci appiccica

Accipicchia

[Verso 2]

Fra l’altro l’altro giorno mi sentivo quasi un altro

Invece son lo stesso dalla fine di un amplesso

I genitori fanno i figli e i figli i genitori

Sul letto sotto un tetto tutti dentro (e tutti fuori)

Fra l’altro ti volevo dire che la vita non è male

Amico cosa mi fai fare

Rubi rubi rubi poi ci tocca ripagare

Che tanto sicuramente il ladro più furbo non ruba niente

Arriva sorride si gira tradisce e alla fine sparisce



[Ritornello]

E comunque si balla

Come bolle nell’aria

E si tagga la faccia

Che è riaperta la caccia

E comunque si bacia

L’italiana banana

Cuori impavidi a galla

Culi sigari e Avana, banana

Bacia bacia, picchia picchia

Bacia e picchia

Il sudore ci appiccica

Il sudore ci appiccica

Accipicchia

[Bridge]

Tuttavia voglio andare via ma non trovo la stazione

Scapperò con un aquilone che mi aspetta sul portone

Tuttavia qui da casa mia vedo poco la nazione

Vedo molto bene bananine e bananone

[Ritornello]

E comunque si balla

Come bolle nell’aria

E si tagga la faccia

Che è riaperta la caccia

E comunque si bacia

L’italiana banana

Cuori impavidi a galla

Culi sigari e Avana, banana

Bacia bacia, picchia picchia

Bacia bacia, picchia picchia

Bacia bacia, picchia picchia

Baci, picchia

Il sudore ci appiccica

Il sudore ci appiccica

Accipicchia

[Outro]

Fra l’altro ti volevo dire

No niente