Dal 4 giugno 2020 sarà disponibile on demand su Sky e su altre piattaforme il film d’animazione Scarpette Rosse e i 7 nani, una rivisitazione in chiave moderna della storia di Biancaneve. A dare voce alla simpatica protagonista del film ci pensa Baby K, in compagnia del duo comico Pio e Amedeo.

Scritta e diretta da Sungho Hong e animata da Jin Kim, Scarpette Rosse e i 7 nani è una storia simpatica e divertente, da gustare in famiglia comodamente sul divano di casa. A rendere disponibile il film on demand da oggi sarà Skyprimafila Premiere, Timvision, Chili e Rakuten Tv.

La trama di Scarpette Rosse e i 7 nani

La trama del film segue quella della fiaba classica di Biancaneve, ma lo fa apportando dei cambiamenti ironici e parodistici. Ecco di cosa parla Scarpette Rosse e i 7 nani:

Sette principi sono stati trasformati con un incantesimo in 7 buffi nanetti. Per poter spezzare la magia e ritrovare le loro sembianze, i 7 nani dovranno trovare un paio di scarpette rosse magiche, che appartengono ad una particolare ragazza. L’impresa non sarà affatto semplice, anche perché la novella Biancaneve, la ragazza più bella del reame, potrà baciare solo uno dei nani, che riavrà quindi le sue reali sembianze, scatenando tra i vari contendenti una vera e propria guerra.

Nel regno di Favolisolandia, il luogo dov’è ambientata la storia, non mancheranno citazioni divertenti e spassose su altri personaggi delle fiabe, che s’incrociano in un regno creato appositamente per loro. Un assaggio del tipo di comicità lo si può riscontrare già nel trailer ufficiale, che vi mostriamo in alto.

Un’ironia che ricorda sicuramente film animati come Shrek, e che può risultare divertente sia per i bambini che per gli adulti.

Se anche tu ti sei divertito a guardare il trailer del film, non ti resta che vederlo on demand e farci sapere cosa ne pensi con un commento.