Arriverà domani, 5 Giugno, nelle radio il brano che ha sancito la prima collaborazione tra Tiziano Ferro e Jovanotti: “Balla per me”.

L’album di Tiziano Ferro “Accetto Miracoli” ha avuto un solo ospite, amico e “idolo” del cantante: si tratta di Jovanotti che ha preso parte alla traccia “Balla per me”, scelta come nuovo singolo per l’estate.

Il brano unisce alla perfezione non solo le voci ma anche le personalità e gli stili dei due artisti, che nonostante il desiderio di creare qualcosa insieme non avevano mai avuto modo di realizzare un progetto musicale. Il testo è stato scritto da Tiziano che ha dato la produzione in mano a Timberland. Qualcosa mancava pero’, in un brano che vuole trasmettere energia e vitalità. Chi se non Jovanotti avrebbe potuto dargli quel tocco in più?

“Fin dal primo momento che Tiziano mi ha fatto ascoltare il pezzo, mi si è stampato in testa il ritornello. É un pezzo che ha qualcosa di immediato, parla di vita vera su un battito che pulsa, ma presenta una complessità armonica e compositiva piuttosto inusuale oggi” ha dichiarato il cantautore romano.

Per Tiziano la sua presenza nel disco ha rappresentato un grande onore, oltre che la realizzazione di un suo sogno. Jovanotti è sempre stato uno dei suoi “idoli”, tanto che il primo disco italiano comprato a soli 7 anni fu il suo. “Non sapevo nemmeno che si chiamasse Lorenzo ma il mio sogno era quello di cantare con lui. Ora è successo e il risultato è una delle canzoni più di cuore dell’album” ha dichiarato Ferro.

“Balla per me” rappresenta il singolo estivo tratto da “Accetto Miracoli” e arriverà nelle radio domani. Un’estate che avrebbe dovuto vedere Tiziano portare il suo tour negli stadi in giro per l’Italia, ma che ha subito uno slittamento al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma questo non ferma il cantante, che oltre ad aver annunciato l’uscita del singolo ha fatto sapere che arriverà “molto presto” anche il video ufficiale.

Ora non ci resta che scatenarci e danzare sulle sue note.

Testo di Balla per me di Tiziano Ferro e Jovanotti

Domani partirò di notte

Ma senza commentare

E me ne andrò a ragione o torto

Chi dimenticherà, chi non si sarà neanche accorto

Perché la vita è bella

Perché la vita è rara

Perché se guardo da dove son partito

Forse non troppo ma fatico

Oh eh oh, casa dov’è se ovunque sto male un po’?

Oh eh oh, mi trovi ancora qui ma forse no

Oh eh oh, il dolore che ho addosso è solo nostro

Oh eh oh, ma inizia una canzone e tu

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non mi guardano, io sì

E tu corri, corri ma corri meno, corri invano

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Belli, da un passato in salita

A un presente a fatica

Roma ci difenderà ancora

Se non per sempre almeno per ora

Oh eh oh, casa dov’è se ovunque sto male un po’?

Oh eh oh, mi trovi ancora qui ma forse no

Oh eh oh, il dolore che ho addosso è solo nostro

Oh eh oh, ma inizia una canzone e tu

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

E con ciò vorrei ballare

E con ciò vale tutto un po’ tutto

E con ciò mi ci si spezza il cuore ma ci sta

In casa noi soldati separati

Guerre aperte chiuse tra pareti

Però ancora vorrei vederti

Col sole sui tuoi occhi verdi

E tu balli, balli ma dici “ballo, ballo invano”

Non è tanto ma balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me

Balla per me