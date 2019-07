Una canzone d’amore dei nostri giorni, quella che ci regala Daniele Silvestri con il suo nuovo singolo “Tutti Matti” in rotazione radiofonica dal 5 luglio.

Come sempre Daniele Silvestri sa regalarci emozioni bellissime, con una canzone emozionante e che di sicuro sentiremo tantissimo in questa estate. Chissà se sarà capace anche di farci riflettere…

Il significato di Tutti Matti

La donna che ci viene raccontata nel testo di Tutti Matti, in semplici e romantiche parole, è una donna che si distingue dalla massa, una massa che è prima di tutto distratta, presa da un mondo virtuale folle e non dalla realtà vera e tangibile che li circonda.

Secondo Daniele Silvestri, tutti si dovrebbero innamorare di questa Lei, basterebbe soltanto guardarla, e vedere che è autentica, non finta come un selfie ritoccato allo smartphone.

Tutti Matti – Testo di Daniele Silvestri

“Ok, certo

E quasi viceversa sul La che poteva essere un Mi maggiore, capito?

No, è quello il punto. Cioè, se proprio prendi più l’aspetto della quinta, dell’accordo sulla quinta, è molto meglio che ci leghiamo da… usciamo un po’ dalla Bossanova pur avendone la settima più, capito?

Ok

E viceversa

Stessa cosa sul La”

Ti sembrano tutti matti

Ti sembrano tutti matti

E allora li lasci fare

Li lasci stare

Li lasci

Ti sembrano tutti falsi

Ti sembrano tutti persi

A furia di farsi male

Di farsi male

Di farsi

(Guardali!)

Le case come confetti

Il trucco sopra i difetti

E tutto per somigliare

Per non sembrare

Diversi

I telefoni sono specchi

Ma solo se sono spenti

Per questo ricaricare

È fondamentale

Non pensi?

Per non rischiare di vedersi tristi

Ma tu non sei così

No, no, non sei così

Tu non sei così

Ancora no, non sei così

Nememno un po’

Il suono di te che ridi

Non entra in nessuna foto

O il fatto stesso che quando arrivi

Non c’è più il primo accesso

E mi sembrano tutti matti

Quelli intorno così distratti

Dovrebbero innamorarsi

Solo a guardarti

Perché tu non sei così

Tu non sei così

No, no, tu non sei così

Ancora no, non sei così

Nemmeno un po’

Nemmeno un popolo vigliacco come questo

Di cui faccio parte anch’io

Doveva consegnarti un mondo così brutto, amore mio

E mi vergogno di quest’aria che anche tu respirerai

E temo il giorno in cui crescendo mi dirai

Tu non sei così (tu non sei così)

Tu non sei così (non sei così)

No, tu non sei così (tu non sei così)

Non sei così (non sei così)

Tu non sei così

Nemmeno un po’