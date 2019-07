L’avevano scelta come partner per duettare nel singolo “Love is Madness” da lanciare sul mercato italiano lo scorso febbraio.

Lei, incredula, aveva preso parte al progetto –non solo cantando ma anche scrivendo un pezzo in italiano inserito successivamente nella canzone– e non aveva esitato a mostrare la sua felicità.

“Sono senza parole! Niente è impossibile! E questa è una grande dimostrazione. Lavorare duramente, amare la musica fino in fondo e crederci sempre” è quello che aveva scritto annunciando la collaborazione sui suoi social, finendo per ringraziare i Thirty Seconds to Mars e il loro frontman Jared Leto per l’onore.

Ma ieri sera Emma Marrone si è presa un’altra, grossa, soddisfazione.

Sul palco del Roma Summer Festival si è tenuto il concerto della band americana dinnanzi a un pubblico in delirio accorso all’Auditorium Parco della Musica per godersi una serata all’insegna della loro musica.

La scaletta ha previsto anche l’esibizione del singolo originariamente scritto ed eseguito insieme alla cantante Halsey ma a sorpresa è stata Emma a salire sul palco.

Ecco un estratto dell’esibizione filmato da un fan:

Emma Marrone sul palco duetta con Jared Leto sul brano Love Is Madness

“Ieri è stato pazzesco, grazie per i video che mi state inviando. Vi amo sempre assai!”

È stato questo il buongiorno che la cantante ha voluto dare ai suoi sostenitori questa mattina con una storia sul profilo Instagram ritraendosi con un ampio sorriso e una mano a coprirsi gli occhi mostrando quanto fosse ancora emozionata.

Un periodo ricco di grandi emozioni per la Marrone che ha da poco finito di girare sul set del nuovo film di Gabriele Muccino “I migliori anni” in uscita nel 2020.

Una nuova avventura per la cantante che non si era mai cimentata nella recitazione.

“Pensavo che fosse pazzo quando me lo ha proposto, ma ci voglio provare, voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita”.

E stando alle parole del regista italiano la prova l’ha superata eccome. In un post di ringraziamento ha infatti voluto far sapere che il lavoro di Emma è stato straordinario e che ci lascerà tutti a bocca aperta.

Quando si ha coraggio, tenacia e si lavora sodo non si può che ottenere grosse soddisfazioni.

Emma ne è una prova.