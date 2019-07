Curiosi di scoprire quali sono le migliori proposte cinematografiche di questo luglio 2019? Siete coperti: anche questo mese sono qui per condividere con voi una lista estesa e dettagliata dei film più interessanti presenti questo mese al cinema!



Pronti a scoprire insieme a me il catalogo di luglio? Agenda alla mano e… Cominciamo!

Film in uscita giovedì 4 luglio 2019

Due Amici

Mona è una giovane donna senza passato e, forse, senza futuro. Di lei non sappiamo da dove viene né cosa ha fatto per meritarsi di vivere in un regime di semilibertà: di giorno serve torte al limone e panini in un chiosco di Gare du Nord; di notte torna in carcere.



Di lei, bellissima e misteriosa, si innamora Clément, un romantico ma goffo ragazzo che si ostina a conquistarla nonostante Mona continui a rifiutare qualsiasi sua proposta e tentativo di corteggiamento. Clément chiede allora consiglio all’intimo e solidale Abel, che spinge il ragazzo a ‘forzare’ la situazione, impedendo a Mona di prendere l’ultimo treno che può permetterle di fare ritorno in carcere.



Le conseguenze del gesto non riguarderanno solo il destino di lei, ma anche l’amicizia fra i due uomini: sarà questo l’inizio di un tragicomico ménage à trois tra i quartieri di Parigi, una notte che cambierà radicalmente la vita dei 3 protagonisti.

Escape Plan 3 – L’Ultima Sfida

Oggi è finalmente al cinema il terzo e ahimè conclusivo capitolo della saga di Escape Plan!



Due rapimenti fanno da filo conduttore nel terzo capitolo della saga. Nel primo rapimento ad essere coinvolta è la figlia di un noto dirigente informatico di Hong Kong, svanita nel nulla e che dovrà essere salvata da Breslin, uno dei più grandi esperti al mondo in termini di sicurezza carceraria e dai soci Hush e Trent DeRosa.

Il secondo coinvolge invece Abigail Ross, un membro della squadra di Breslin, un evento che scuote tutti e che obbliga il team ad escogitare il piano perfetto per portare in salvo le due ragazze.



L’obiettivo infatti è mettere piede nella Prigione del Diavolo, dove le due sono rinchiuse, uscendo vivi da un luogo che non ha mai subito alcuna evasione. Ray Breslin ha ormai abituato tutti alla sua maestria nella progettazione di fughe e il suo compito sarà quello di identificare i punti deboli di ogni prigione che visita.

Film in uscita mercoledì 10 luglio 2019

Spider-man: Far From Home

Tom Holland ritorna nei panni di Spider-man per il secondo capitolo della serie, uno tra i film più attesi di questa stagione cinematografica.



Il giovane supereroe, dopo essere sopravvissuto ai tragici eventi legati ad Avengers: Endgame, torna finalmente a vivere un’ordinaria vita da liceale, partendo con la sua classe per una gita scolastica verso famose località europee. E saranno Venezia, Londra, Berlino e Praga gli scenari delle nuove avventure di Peter, il quale si ritroverà a doversi battere contro gli Elementali in compagnia di Mysterio, apparentemente suo alleato, ma che nella realtà dei fatti potrebbe rivelarsi essere il vero, nuovo nemico…

Film in uscita giovedì 11 luglio 2019

Il Ritratto Negato

Nella Polonia del 1948 l’artista e teorico dell’arte Władysław Strzemiński gode di fama e rispetto sia in patria che all’estero. Nella città natale di Łódź è docente all’Accademia di Belle Arti, membro dell’Unione degli Artisti e fondatore del Museo cittadino di Arte Moderna. Ha una figlia ancora bambina ma sveglia, una moglie gravemente malata in ospedale e una squadra di allievi adoranti.



Il destino gli ha regalato un immenso talento artistico e uno spirito libero, ma gli ha portato via sia una gamba che un braccio. L’infermità non gli impedisce comunque la produzione di tele, così come il perfezionamento della teoria dell’Unionismo, di cui è il cofondatore. Ad ostacolarlo senza tregua è invece la radicalizzazione del comunismo, alla quale l’artista si oppone fino alla morte.



Il Ritratto Negato è il film testamento di Andrzej Wajda, un capolavoro cinematografico che narra della vita di uno dei più grandi artisti non solo a livello nazionale, ma mondiale. Un film-evento imperdibile per gli amanti della storia dell’arte!

Welcome Home

Bryan e Cassie sono una coppia americana che, nel tentativo di riaccendere la scintilla del loro rapporto, prendono in affitto una romantica villa nella campagna italiana tramite il sito web Welcome Home.



Sarà in questo romantico scenario che Cassie farà amicizia con Federico, il vicino di casa bello e tenebroso, interpretato da niente popo’ di meno che Riccardo Scamarcio. Bryan, d’altro canto, si sentirà subito minacciato dal fascino di Federico, un sentimento di gelosia che da un lato innervosisce la moglie, e dall’altro aiuta Federico a mettere i due fidanzati l’uno contro l’altra.

Film in uscita giovedì 18 luglio 2019

Edison – L’Uomo Che Illuminò Il Mondo

Edison – L’Uomo Che Illuminò Il Mondo è un biopic di Alfonso Gomez-Rejon che narra le gesta di Thomas Edison, l’uomo che verso la seconda metà dell’800 aprì la strada all’illuminazione elettrica.



Oltre alla caratterizzazione psicologica dell’uomo che inventò la lampadine, il film si concentrerà sulla cosiddetta “guerra delle correnti“, la competizione economica che a fine Ottocento contrappose gli inventori americani Thomas Edison e George Westinghouse per il controllo del nascente mercato dell’energia elettrica.



A vestire i panni dell’inventore americano sarà Benedict Cumberbatch, e il cast del film comprenderà anche Michael Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland (notevole, seconda comparsa per il giovane attore nella stessa stagione cinematografica), Katherine Waterston, Tuppence Middleton, Matthew Macfadyen, Tom Bell, Ekow Quartey e Tom Sweet.

Serenity

Serenity, è il nuovo film di Steven Knight, segue la storia del burbero Baker Dill, un uomo che in fuga da un traumatico passato si è ritirato a vivere su una piccola isola dei Caraibi, dove conduce una vita tranquilla all’insegna della pesca e di gite turistiche in mare aperto.



La sua ritrovata serenità viene però turbata in maniera drastica quando sbuca dal passato la sua ex moglie (interpretata dalla bellissima Anne Hathaway), che lo supplica di salvarla dal suo sadico e violento compagno, proponendogli di gettare l’uomo in mare in cambio di ben 10 milioni di dollari.

Il Mangiatore di Pietre

Il mangiatore di pietre, film drammatico diretto da Nicola Bellucci, è ambientato in Piemonte, in una valle ai confini con la Francia.

In una notte di autunno dalle acque di un torrente emerge il corpo senza vita di un uomo, ucciso da due colpi di fucile. A rinvenire il cadavere è Cesare (interpretato da Luigi Lo Cascio), ex contrabbandiere e trafficante di esseri umani, e il morto non è altro che Fausto, il nipote che lui stesso aveva introdotto sulla strada della criminalità.



Le indagini vengono affidate al maresciallo Boerio e Cesare con il suo passato e la sua attuale vita quasi eremitica viene immediatamente inserito tra i sospettati, nonostante si dichiari innocente. L’unica che sembra credergli è la commissaria Sonia Di Meo, anche perché Cesare è deciso a trovare l’omicida del nipote e vendicare la sua morte.

Film in uscita sabato 20 luglio 2019

Berni E il Giovane Faraone

La giovane Berni, figlia di una ricercatrice del Museo Egizio, risveglia involontariamente una mummia, una mummia piuttosto particolare poiché era stata tumulata con tutti gli organi al loro posto.



Si tratta del giovane Ramsete, ucciso con una pugnalata al cuore 3000 anni fa, e con il quale i due ragazzi si troveranno a vivere un’avventura piena di colpi di scena per permettere a Ram di recuperare la vita eterna.



Bernie E il Giovane Faraone è un film per ragazzi di produzione italiana, con alla regia Marco Chiarini e i giovani Jacopo Barzaghi e Emily De Meyer come interpreti principali.

Film in uscita giovedì 25 luglio 2019

La Piccola Boss

Bullizzata da bambina, Jordan Sanders è diventata da adulta un capo inflessibile, esigente e tremenda coi suoi dipendenti. Colpita dalla sua cattiveria, una ragazzina di nome Stevie augura a Jordan di tornare un giorno bambina, così da poterla rimettere al suo posto. Incredibilmente, il desiderio si avvera e Jordan si ritrova tredicenne, costretta a tornare a scuola e ad affidare l’azienda all’assistente April.



Nuovamente bullizzata, la piccola Jordan si affeziona a un gruppo di compagni maltrattati come lei, mentre al lavoro April affronta il pericolo di perdere il cliente più importante. Jordan tornerà di nuovo adulta grazie a un nuovo intervento di Stevie, non senza aver però imparato a comportarsi da capo e da persona migliore.



La Piccola Boss è una commedia statunitense con Issa Rae come maggiore interprete, principalmente conosciuta dagli amanti delle serie tv come protagonista dell’irriverente Insecure.

MIDSOMMAR – Il Villaggio dei dannati

MIDSOMMAR è il nuovo lavoro di Ari Aster, il regista statunitense che ha raggiunto fama internazionale grazie Hereditary – Le Radici Del Male, divenendo uno degli autori più apprezzati del genere horror.



In questo film si seguira la storia di una giovane coppia (interpretata da Florence Pugh e Jack Reynor) che raggiunge in Svezia per far visita a un amico che abita in un villaggio di campagna e festeggiare con lui la tradizionale festa di mezza estate. Ciò che i due non sanno, però, è che la festa a cui stanno per prendere parte è speciale: oltre ad essere un evento esclusivo, celebrato una volta ogni novant’anni, la festa di mezza estate è strettamente legata a disturbanti tradizioni e usanze pagane, che avranno un risvolto raccapricciante sulla vita dei due malcapitati.

Men In Black

Molly (Tessa Thompson) è soltanto una bambina quando incontra una creatura aliena, che aiuterà a fuggire, e assiste all’intervento dei Men in Black senza farsi sparaflashare. Tutta la vita conserva il segreto dell’esistenza degli alieni, sperando un giorno di poter anche lei diventare un agente segreto in tailleur e cravatta neri.



Irriducibile nel perseguire il proprio sogno, riesce finalmente a scovare il quartier generale dei Men in Black e a convincere l’Agente O a prenderla in prova. Abbigliata e armata, l’Agente M(olly) deve guadagnarsi sul campo il neuralizzatore e affiancare l’Agente H, uomo indisciplinato e sbruffone. Tra Parigi e Marrakech finiranno per intendersi e salvare il mondo da mostri e talpe nemiche.

Turingia, estate 1979. Sono ormai due anni che le famiglie Strelzyk e Wetzel stanno mettendo a punto un piano a dir poco geniale: vogliono fuggire dalla Germania dell’Est per trovare libertà a Ovest, attraversando il confine di notte a bordo di una mongolfiera.



Le due famiglie hanno elaborato un audace piano per cui, per riuscire nel loro intento, devono attraversare il confine di notte a bordo di una mongolfiera. Quando le condizioni meteorologiche sono a loro favorevoli partono, ma prima di giungere a destinazione la mongolfiera si schianta al suolo. La Stasi trova quindi le tracce della tentata fuga e inizia immediatamente un’indagine, costringendo le due famiglie a una snervante corsa contro il tempo per costruire un nuovo pallone aerostatico e raggiungere il confine prima di essere arrestati.