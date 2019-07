Sappiamo veramente poco di lei, Melisandre, la Donna Rossa che, nonostante il mistero che la circonda, ha avuto un ruolo spesso fondamentale in Game of Thrones. Nel prequel della serie tv, il personaggio di Melisandre potrebbe tornare.

È molto facile capire perché un personaggio come Melisandre sia adatta ad un ritorno in un prequel ambientato ben 1000 anni prima dei fatti raccontati in Game of Thrones.

Sappiamo che è una sacerdotessa che serve il Dio della Luce, che è in grado di resuscitare i morti, e soprattutto che riesce a mantenere l’aspetto di giovane anche se è vecchissima.

Una giovane Melisandre?

Proprio da questa caratteristica di Melisandre, e dal fatto che ha probabilmente centinaia di anni, parte l’ipotesi di un suo ritorno nel prequel di Game of Thrones.

L’attrice che interpreta Melisandre, Carice van Houten, è la prima a suggerire un’ipotesi di questo tipo. Queste le sue ultime dichiarazioni in merito:

“Potreste vedere una Melisandre molto giovane. Sarebbe davvero divertente. Ma se accadrà, non sarà con il mio aspetto perché nessuno mi ha contattato al riguardo. Ci sono davvero dei grandi personaggi, ma personalmente mi piacerebbe sapere qualcosa di più sulla sua vita.



La sua curiosità è totalmente condivisa, ma purtroppo non sappiamo se è davvero un’ipotesi possibile.

Bloodmoon, il prequel di Game of Thrones

Riguardo alla trama di Bloodmoon purtroppo sappiamo molto poco (e forse anche per questo la fantasia vola).

Sappiamo che sarà ambientato più o meno 1000 anni prima degli eventi narrati in Game of Thrones e che ci farà capire la vera origine degli estranei e tutta la storia che riguarda il Nord.

Potrebbe esserci Melisandre? Perché no! Ma non possiamo dirlo con certezza, almeno non ancora…