Sul suo profilo Instagram, lei ha detto che i sogni diventano realtà, e non ha tutti i torti. La bellissima e giovanissima Halle Bailey sarà Ariel nel live action Disney “La Sirenetta“, il grande classico del 1989.

A sceglierla il regista Rob Marshall, già dietro la cinepresa di “Mary Poppins Returns“, il quale è stato colpito dalla sua “voce gloriosa” ma anche dalla sua “combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e concretezza” ritenuta importantissima per un ruolo di questo tipo.

La giovane pupilla di Beyoncè ha soli diciannove anni e davanti a sè l’occasione di una vita.

Si è fatta conoscere grazie ad alcune cover musicali pubblicate su Youtube insieme alla sorella Chloe: le due si fanno conoscere infatti come chloe x halle.

Chloe x Halle – who knew

Dopo due Ep e una canzone divenuta sigla della serie “Grown-ish“, le due hanno pubblicato nel 2018 il loro primo album “The Kids Are All Right“, ricevendo due nomination ai Grammy come miglior album urban soul e miglior artista emergente.

Beyoncé aveva notato le due sorelle per una cover della sua “Pretty Hurts” e le ha poi scritturate nella sua casa discografica e come artiste d’apertura per il suo tour europeo del 2016.

Halle Bailey è anche conosciuta per qualche ruolo televisivo e cinematografico avuto negli ultimi anni: nella stessa “Grown-ish” così come nella serie Disney Channel “Austin & Ally” e nel film con Queen Latifah “Last Holiday“.

Come è facile intuire dopo una scelta di tale portata, sul web si sono scatenati commenti poco carini nei confronti della giovane ragazza, da parte di persone contrarie al fatto che il ruolo iconico di Ariel sia stato dato a una ragazza di colore.

La decisione della Disney sembra quindi aver fatto molto discutere.

E tu, cosa ne pensi? Conoscevi Halle e il suo canale? Fammi sapere nei commenti!