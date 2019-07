A post shared by 🆖 (@nicolasghesquiere) on Jul 3, 2019 at 6:55pm PDT

Lei, elegante e classica in bianco, con un abito realizzato dal designer Nicolas Ghesquiere, direttore artistico di Louis Vuitton . Stiloso il nostro Joe in un bellissimo smoking total black.

“Il signor e la signora Jonas”, così scrive semplicemente nella foto pubblicata Sophie, in cui si possono vedere i due sposi indossare sorrisi incantevoli, proprio come se stessero vivendo una favola.

Joe Jonas aveva detto di non volere un matrimonio come quello del fratello Nick con Priyanka Chopra , interamente raccontato attraverso i social. Infatti le prime foto del matrimonio sono arrivate oggi, 4 Luglio, pubblicate sugli account ufficiali dei due sposi.

Lui, reduce dal grande successo del suo ultimo disco firmato in collaborazione con i suoi fratelli, “ Happiness Begins “; lei, che ha da poco finito di interpretare i panni di Sansa Stark, regina del Nord nella serie di fama mondiale Game of Thrones .

