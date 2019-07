Gli Skunk Anansie tornano con un nuovo singolo dal titolo What do you do for Love, e lo fanno alla grande, con un testo dal significato veramente importante.

Il singolo What do you do for Love è il primo inedito dopo l’uscita di “Anarchytecture” nel 2016, e si tratta di un brano politico, forte, che non ha paura di schierarsi e indagare un tema per niente facile.

Il significato di What do you do for Love

Skin, voce e cuore degli Skunk Anansie, ha voluto spiegare il significato e il pensiero che sta sotto a What do you do for Love. Queste le sue parole:

“Le canzoni più difficili da scrivere sono quelle politiche, per questo cerchiamo sempre di evitarle. Si pensa che dovrebbero venir fuori istantaneamente, a causa del fastidio che provi, altrimenti non sarebbero sincere e si rischia di cadere in vecchi cliché. Questo è proprio uno di quei momenti di rabbia! Sembra sempre che l’amore sia la ragione per cui le persone compiono atti d’odio, ed è una cosa che non ho mai compreso”

Ed è proprio in questo quesito, quindi, che si dipana il senso di What do you do for Love, quanto ci si può spingere oltre per amore?

Testo e traduzione di What do you do for Love

Presto disponibile testo e traduzione.