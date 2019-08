Flashlight è una canzone uscita il 22 aprile del 2015 per mano della cantante britannica Jessie J. E’ stata estratta dalla colonna sonora del film Pitch Perfect 2.

La canzone è stata scritta da Sia, Sky Montique, Christian Guzman, Jason Moore e Sam Smith… Tutti autori che con la musica ci sanno fare.

Flashlight poteva essere inizialmente scaricata prenotando la colonna sonora di Pitch Perfect 2 negli Stati Uniti, a partire dal 23 aprile 2015; in seguito è stata resa disponibile per il download come singolo sui vari canali streaming e store digitali.

Flashlight è stato rilasciato in Italia l’11 maggio 2015 sia all’interno della colonna sonora che come singolo autonomo.

Ha avuto un successo incredibile in Australia, raggiungendo la posizione numero due e poi anche la numero sette in Nuova Zelanda.

In Italia ha venduto più di 25 000 copie.

Il significato di Flashlight

La canzone parla di qualcuno che la cantante ha amato e questa persona è sempre stata lì per lei anche nelle situazioni più brutte, in cui diventa difficile vedere la luce.

Questa canzone ti dice che anche se hai perso una persona che ami, quella sarà sempre la luce che ti guiderà, soprattutto se per te ha significato tanto.

Jessie J in versione romantica

Gli deve piacere proprio questo ragazzo

Jessie J passeggia nel campus dell’università di Pitch Perfect 2

La cover di Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld canta una versione di “Flashlight” intitolata “Sweet Life Mix” nel film Pitch Perfect 2 . La sua cover è inclusa nell’edizione speciale della colonna sonora del film e nella versione giapponese dell’EP di debutto di Steinfeld, Haiz (2015).

La traduzione in italiano del testo di Flashlight

[Verso 1]

Quando il domani arriverà, sarò sola

Mi sento spaventata dalle situazioni che non conosco

Quando il domani arriverà

Il domani arriverà

Il domani arriverà

E anche se il cammino è lungo

Guardo verso il cielo

E nel buio che ho trovato, ho perso la speranza

Ma io canto a lungo, canto a lungo, poi canto a lungo

[Ritornello]

Ho tutto quello che mi serve da quando siamo insieme

Mi guardo intorno, e vedo le cose belle

Sono intrappolata nell’oscurità, ma tu sei la mia torcia

Mi farai superare la notte

Fai partire il mio cuore quando brilli nei miei occhi

Non posso mentire, è una bella vita

Sono bloccata nell’oscurità, ma tu sei la mia torcia

Mi farai superare la notte

Perché tu sei la mia torcia

Sei la mia torcia, sei la mia torcia

[Verso 2]

Vedo lunghe ombre sotto la cima della montagna

Non avrò paura quando la pioggia non si fermerà

Perché tu illumini il mio cammino

Tu illumini il mio cammino, illumini il mio cammino

[Ritornello] x2

Il video musicale di Flashlight

Il video musicale (diretto da Hannah Lux Davis) è stato rilasciato il 23 aprile 2015 su YouTube. Nel video, Jessie J si dirige alla Barden University (il campus della UCLA) dove si esibisce in una bella coreografia mentre guarda gli studenti passare le loro giornate nel campus. Nella clip ci sono diverse scene tratte dal film Pitch Perfect 2.

Flashlight in Pitch Perfect 2

La canzone viene eseguita per la prima volta dalla matricola della Barden University Emily (Hailee Steinfeld) durante la sua audizione nei Barden Bellas. Emily spiega che scrive canzoni per compensare le sue paure. Emily canterà di nuovo la canzone durante il “Riff Off” che, farà squalificare i Bellas.

Durante il Riff Off solitamente i musicisti si sfidano per mostrare le proprie capacità.

Dopo aver appreso che Emily scrive canzoni, Beca (Anna Kendrick) si offre di lavorare con lei e di registrare la canzone in uno studio.

Al culmine del film, i Bellas incorporano “Flashlight” nella loro scaletta durante i campionati mondiali.

Breve descrizione del film Pitch Perfect 2

Pitch Perfect 2 può essere catalogato come commedia musicale. E’ stato prodotto da Elizabeth Banks e scritto da Kay Cannon. È il sequel del film Pitch Perfect, uscito nel 2012. Il film è ambientato nella finta Barden University Bellas, in cui un gruppo di cantanti donne cerca di battere un gruppo musicale tedesco in un campionato mondiale canoro.

Il cast di Pitch Perfect 2

Ci sono Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Hana Mae Lee, Alexis Knapp, Ester Dean, Chrissie Fit, Kelley Jakle, Kayleigh Lewinton e Shelley Regner, così come Skylar Astin, Ben Platt, Adam DeVine, John Michael Higgins e Banks.