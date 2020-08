In queste ultime ore Crêuza de mä pe Zêna di De Andrè ha risuonato nella calda aria di Genova con un nuovo riarrangiamento, per l’inaugurazione del nuovo ponte, ma qual è il significato del suo testo? Prima di scoprirlo, ricordiamo che a partecipare alla nuova emozionante versione della canzone sono stati 18 artisti italiani del calibro di Mina, Vasco, Zucchero e molti altri.

La nuova versione di Crêuza de mä pe Zêna è davvero emozionante, ancora di più dal momento che ci ricorda la tragedia del ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018 lasciando dietro di sé 43 vittime.

I proventi della canzone Crêuza de mä pe Zêna verranno utilizzati per la riqualificazione del Parco della Nora e per la realizzazione del Memoriale.

Tutti gli artisti che hanno partecipato alla nuova versione di Crêuza de mä pe Zêna

A questa nuova versione della storica canzone di De Andrè hanno partecipato Mina, Vasco Rossi, Ivano Fossati, Diodato, Antonella Ruggiero, Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Cristiano De Andrè, Mauro Pagani, Giua, Gianna Nannini, Vittorio De Scalzi, Jack Savoretti, Francesco Guccini, Ornella Vanoni e Sananda Maitreya.

Le voci dei vari artisti si alternano da una frase all’altra, incontrandosi soltanto nel ritornello, e creando una splendida canzone corale, molto emozionante.

In cima all’articolo puoi trovare il video della canzone, che mostra panoramiche di Genova con le sue mille bellezze. Le immagini, inizialmente in bianco e nero, prendono a poco a poco colore, dando risalto alle numerose bellezze della città ligure.

Il significato del testo di Crêuza de mä pe Zêna

Sicuramente ti starai chiedendo di cosa parla il testo di Crêuza de mä pe Zêna, scritto totalmente in genovese e per questo totalmente incomprensibile per chi non parla e non conosce questo particolare idioma.

La canzone parla dei marinai, della loro vita per il mare e del loro ritorno, di notte, sulla terra ferma, dove arrivano dopo mesi e mesi di navigazione quasi come estranei. La canzone si dilunga poi su come questi marinai vadano alla taverna dell’Andrea, godendosi i piatti prelibati che hanno tanto desiderato, e godendo al massimo del loro ritorno a casa.

Il testo di Crêuza de mä pe Zêna

Umbre de muri muri de mainé

dunde ne vegnì duve l’è ch’ané

da ‘n scitu duve a l’ûn-a a se mustra nûa

e a neutte a n’à puntou u cutellu ä gua

e a muntä l’àse gh’é restou Diu

u Diàu l’é in çë e u s’è gh’è faetu u nìu

ne sciurtìmmu da u mä pe sciugà e osse da u Dria

a a funtan-a di cumbi ‘nta cä de pria.

E ‘nt’a cä de pria chi ghe saià

int’à cä du Dria che u nu l’è mainà

gente de Lûgan facce da mandillä

qui che du luassu preferiscian l’ä

figge de famiggia udù de bun

che ti peu ammiàle senza u gundun.

E a ‘ste panse veue cose che daià

cose da beive, cose da mangiä

frittûa de pigneu giancu de Purtufin

çervelle de bae ‘nt’u meximu vin

lasagne da fiddià ai quattru tucchi

paciûgu in aegruduse de lévre de cuppi.

E ‘nt’a barca du vin ghe naveghiemu ‘nsc’i scheuggi

emigranti du rìe cu’i cioi ‘nt’i euggi

finché u matin crescià da puéilu rechéugge

frè di ganeuffeni e dè figge

bacan d’a corda marsa d’aegua e de sä

che a ne liga e a ne porta ‘nte ‘na creuza de mä

Traduzione

Ombre di volti, volti di marinai

da dove venite, dov’è che andate

da un posto dove la luna si mostra nuda

e la notte ci ha puntato il coltello alla gola

e a montare l’asino c’è rimasto Dio

il Diavolo è in cielo e lì si è fatto il nido

usciamo dal mare per asciugare le ossa dall’Andrea

alla fontana dei colombi nella casa di pietra.

E nella casa di pietra chi ci sarà

nella casa dell’Andrea che non è marinaio

gente di Lugano facce da tagliaborse

quelli che della spigola preferiscono l’ala

ragazze di famiglia, odore di bontà

che puoi guardarle senza preservativo.

E a queste pance vuote cosa gli darà

cosa da bere, cosa da mangiare

frittura di pesci, bianco di Portofino

cervelle di agnello nello stesso vino

lasagne da tagliare ai quattro sughi

pasticcio in agrodolce di lepre di tegole.

E nella barca del vino ci navigheremo sugli scogli

emigranti della risata con i chiodi negli occhi

finché il mattino crescerà da poterlo raccogliere

fratello dei garofani e delle ragazze

padrone della corda marcia d’acqua e di sale

che ci lega e ci porta in una mulattiera di mare