Katy Perry ha svelato nuovi dettagli dell’album “Smile” durante una recente diretta Instagram, dopo averne posticipato l’uscita

Katy Perry ha posticipato di due settimane l’uscita del nuovo album “Smile” che potremo quindi ascoltare ufficialmente dal 28 Agosto. Lo slittamento non è dovuto alla cantante ma ad alcuni ritardi di produzione che potrebbero essere stati causati dai disagi provocati dall’emergenza Coronavirus, che in America è ancora in pieno atto.

Per rimediare ha deciso di organizzare delle dirette sul proprio profilo Instagram ogni domenica, in modo da dedicare del tempo ai fan e parlare insieme a loro del disco, far ascoltare alcune anteprime e molto altro.

Già durante il primo appuntamento ha regalato al pubblico alcuni secondi di una delle canzoni presenti nel disco, “What Makes a Woman”, di cui aveva già avuto modo di parlare in precedenza. Il brano è un inno alla forza delle donne e alla loro versatilità nel riuscire ad adattarsi spesso a ciò che la vita li propone. “Potresti impiegarci tutta la vita, ma non riusciresti a spiegare cosa rende una donna tale e questo è quello che per me fa davvero una donna”, canta Katy.

Proprio la cantante sta per dare alla luce una bambina, la sua gravidanza è infatti quasi giunta al termine e presto lei e il compagno -e quasi marito- l’attore Orlando Bloom, daranno il benvenuto alla loro prima figlia. Un motivo in più per celebrare la straordinarietà del genere femminile.

Katy Perry fa ascoltare un estratto di What Makes a Woman

QUERO MUITO ESSE HINO PRA ONTEM,PORRAAAAA!



Katy Perry mostrou a prévia da canção “What Makes A Woman” que estará presente no álbum! #SmileSundays pic.twitter.com/KSZJN3Xyyq — @susudreewcarter (@susudrewcarter) August 2, 2020

Durante la live Katy ha poi rivelato anche i titoli di alcune tracce: “Resilient,” “It’s Not the End of the World,” “Only Love” e “Cry About It Later” sono solo alcuni dei brani che andranno a comporre il progetto discografico che conterrà anche i precedenti singoli “Daisies” e “Harleys In Hawaii”.

“Smile” vuole raccontare gli ultimi anni della vita della cantante, che sono stati caratterizzati da alcuni momenti bui che le hanno fatto mancare il sorriso per diverso tempo. Proprio la copertina la vede nelle vesti di un clown il cui broncio denota una tristezza provata. “Intorno al 2017-2018 sentì di aver perso il mio senso dell’umorismo, ero diventata troppo seria. Ho pensato che l’immagine di un clown triste rappresentasse pienamente la sensazione che ho provato in quel periodo”. Quella del circo invece vuole essere una metafora. “Beh la vita è un po’ un circo, con tutto quello che stiamo vivendo poi…” ha sottolineato.

Per poter ascoltare la storia che ha voluto raccontare con “Smile” e le sue canzoni dovremo attendere il 28 Agosto.