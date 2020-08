Dobbiamo ammetterlo, Netflix continua a cavalcare alla grande il suo successo mondiale, e ora sta sognando nuovi progetti futuri, nuove idee, che possano portare sulla piattaforma di streaming saghe della portata di Harry Potter o Star Wars.

Un progetto davvero molto ambizioso, che però di sicuro una produzione come quella di Netflix ha alla sua portata. A parlare di questi progetti per il futuro è stato Tendo Nagenda, il Vice Presidente dei Netflix Originals Film, che non nasconde il suo entusiasmo e le sue alte aspettative.

Le dichiarazioni del Vice Presidente di Netflix sui progetti futuri

Ecco quanto dichiarato da Tendo Nagenda in una recente intervista per Hollywood Reporter:

Siamo interessati ad un’ampia fascia di pubblico, come quella dei film d’avventura PG che è qualcosa che vogliamo esplorare. Qualcosa in linea col primo Star Wars o i primi Harry Potter. Pellicole live action per la famiglia, oppure dei fantasy, dei lungometraggi spettacolari di alto profilo che possono avere degli eccellenti risultati. Roba alla Jumanji. È quella la nostra prossima frontiera. Vogliamo che i grandi talenti siano incoraggiati a pensare in questi termini. George Lucas ha creato Star Wars che non era basato su alcun libro. Se possiedi quel genere d’immaginazione, come le Wachowski con Matrix, siamo noi il posto giusto per cercare di dare forma alle nuove idee dei filmmaker! Tendo Nagenda

A quanto pare bisogna darsi da fare e soprattutto farsi avanti se si hanno doti da soggettista o sceneggiatore. Netflix cerca grandi storie da produrre, chissà se non sarà davvero una buona occasione per i giovani del settore pieni di talento che il più delle volte non trovano spazio nel mondo del cinema. Questa è l’occasione giusta.

Netflix guarda in alto, sia per quanto riguarda le storie da raccontare, sia per quanto riguarda nomi importanti di registi che vorrebbe coinvolgere, registi come Nolan, Tarantino e Peele. Possiamo star certi che, su questa strada, Netflix sarà darci grandi soddisfazioni nei prossimi anni.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua.