Il mondo del cinema e della televisione stanno cambiando. Negli ultimi anni infatti si è vista molta più autorialità nei prodotti destinati al piccolo schermo che in quelli per il grande, e il regista David Cronenberg non sarà da meno. Questa la sorprendente notizia che ci arriva direttamente dal Festival di Venezia, dove il regista ha ricevuto il premio alla carriera: Cronemberg sta sviluppando una serie tv.

Trama della serie tv di David Cronenberg

Purtroppo il grande regista di film come “La Mosca” non ha voluto dare altri dettagli sulla serie tv alla quale sta lavorando. Non abbiamo quindi a disposizione nessun indizio per la trama, né per il tema del soggetto.

Conoscendo però i film di Cronenberg, ci aspettiamo qualcosa di davvero incisivo e devastante, nel senso più positivo del termine.

Il regista è infatti conosciuto come il creatore del genere body horror, un tipo di orrore che mischia la psiche con le mutazioni fisiche. Non possiamo davvero immaginare a cosa andremo incontro!

Le dichiarazioni di Cronenberg

A Venezia 75 Cronenberg ha voluto sottolineare il suo interesse per l’evoluzione della fruizione filmica, che sempre più spesso annulla le distanze tra cinema e televisione domestica. Queste le sue parole:

Oggi gli schermi televisivi sono sempre più grandi, quindi la differenza tra cinema e TV è davvero minima. La regola era che le riprese in primo piano erano fatte solo per la TV, e non per i film. Ma oggi non è più così.

Non sappiamo molto altro su questa futura serie tv, ma cosa dire… non vediamo l’ora di poterla guardare!