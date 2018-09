Grazie Jaguar!

Dua Lipa ha rilasciato una versione in studio della sua bella canzone “Want To“, che era stata originariamente programmata per essere inclusa nell’album di debutto della cantante britannica del 2017, ma che alla fine era stata scartata dalla tracklist.

Sebbene la canzone non sia mai stata “finita” – stando alle parole di Dua, la stessa cantante l’ha eseguita in una sorta di versione approssimativa in diversi concerti in passato.

Tuttavia, ora, grazie a una partnership con il marchio automobilistico britannico di lusso Jaguar, Dua Lipa ha finalmente trovato il tempo per completare “Want To” nel modo in cui desiderava e ha persino rinnovato la produzione originale con una decisamente migliore e in salsa EDM (lei lo chiama un “remix”).

Il risultato finale è ottimo.

Want To meritava sicuramente tanta attenzione e finalmente è stato considerato, non da un’etichetta discografica ma da Jaguar.

Devono aver sentito parlare di questa canzone e hanno pensato che fosse perfetta per la loro nuova campagna pubblicitaria!

Noi, fan di Dua Lipa diciamo grazie. Tanto la Jaguar non possiamo comprarcela comunque.

Testo di Want To di Dua Lipa

I’m young for tonight, it’s all under my control

I won’t hesitate, it’s my turn to make that call

I just want a touch, I ain’t here for love no more

Okay, yeah

I won’t stop, not now

Guess what?

Hella, hella, it’s my body right

I glow in light

Hella, hella, it’s my body

I’ll dance if I want to

Hella, hella, it’s my body

Hella, hella, it’s my body

Some people do

But some, they just like to talk (okay)

Some shoot the breeze

But some like to leave a mark (okay)

Some need the light

And some people like the dark (okay, yeah)

I won’t stop, not now

Guess what?

Hella, hella, it’s my body right

I glow in light

Hella, hella, it’s my body

I’ll dance if I want to

Hella, hella, it’s my body

Hella, hella, it’s my body

Gimme release

Keep the drugs, gimme relief

Keep the love, just gimme a piece of that

One piece of that

Give it to me

Don’t blush, just give it to me

No heart, no second degree tonight

Run free tonight

I’ll dance if I want to

My body, my body, my body

(Hella, hella, it’s my body)

Hella, hella, it’s my body

My body, my body, my body

Hella, hella, it’s my body

Gonna dance if I want to, want to

Gonna dance if I want to, want to

(Hella, hella, it’s my body)