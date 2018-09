Per ingannare l’attesa prima dell’uscita del film, il regista Andy Muschietti ci regala una nuova foto direttamente dal set di IT Capitolo 2. La protagonista dello scatto è la bellissima attrice Jessica Chastain, che nel film di Pennywise interpreta la parte di Beverly Marsh, precisamente la Beverly adulta.

Nell’immagine, condivisa dal regista sul proprio profilo Instagram, possiamo vedere la Chastain che abbraccia il regista dalle spalle e ci regala un bellissimo sorriso. L’attrice, come possiamo ben notare, è ricoperta sulla testa e sulle braccia, da sangue finto.



Jessica Chastain ha da poco finito le sue riprese per il film di IT, e possiamo quindi immaginare che ci saranno delle scene particolarmente cruente, probabilmente legate all’atto finale della storia.

La trama e il cast di IT 2

Facendo un veloce ricapitolo, nel secondo capitolo di IT ci ritroveremo con gli stessi personaggi del capitolo 1, ma in avanti di 30 anni. Il gruppo di amici si ritrova a Derry per combattere nuovamente, e questa volta in modo definitivo il terribile mostro nascosto sotto le sembianze di Pennywise, il clown.

A parte Jessica Chastain, il cast dei personaggi da adulti sarà formato da: James McAvoy (Bill), Bill Hader (Richie), Jay Ryan (Ben), James Ransone (Eddie), Andy Bean (Stanley Uris), Isaiah Mustafa (Mike). Infine Bill Skarsgård tornerà nei panni del terribile Pennywise.