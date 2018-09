Tutti amano Shannon Purser! L’attrice di Stranger Things dichiara la sua bisessualità

La sua terribile scomparsa nella trama di Stranger Things ha turbato e deluso milioni di fan. Nonostante la sua discreta presenza, il personaggio di Barb infatti, è sempre stato uno dei preferiti nel cast di Stranger Things. A dare il volto alla dolce ed altruista ragazza, miglior amica di Nancy, è stata l’attrice Shannon Purser, una bellezza genuina e semplice, che si allontana dai canoni classici per dar spazio all’unicità.

L’ultimo passo compiuto da Shannon è di sicuro la dichiarazione della propria bisessualità. L’attrice è diventata così un un’icona LGBTQ, e un grande simbolo da seguire per milioni di fan.

Shannon Purser racchiude in sé tutta la libertà di poter essere se stessi, e belli, intelligenti e brillanti anche se non si ha il peso forma imposto dallo star system e dalla società odierna.

Mi piacerebbe che arrivassimo ad un punto nella società in cui non importa davvero quale sia la tua sessualità, ma in questo momento ci sono molti tumulti intorno a questa questione, molte polemiche dove che non dovrebbero esserci- queste le parole della giovane attrice



Non mi considero un modello- ha aggiunto -Cerco dolo di incoraggiare i giovani ed essere qualcuno che possa guardare in alto. Penso sempre a cosa avrei avuto bisogno da bambina, cosa avrebbe significato molto per me… Se qualcuno può vedermi e sentirsi meno solo e più capito, allora è così.