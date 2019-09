Il trailer ufficiale di Hustlers promette davvero bene, grazie alla presenza vulcanica di Jennifer Lopez, Cardi B e non solo. Ecco il trailer, la trama e il cast completo del film.

Un grande ritrno sul grande schermo per Jennifer Lopez, che si contorna di altre bellissime donne per una storia ispirata ad un fatto realmente accaduto.

Hustlers – la trama del film

Il film, diretto dalla regista Lorene Scafaria, è ispirato alla storia di alcune donne protagoniste dell’articolo The Hustlers at Scores della rivista di New York del 2015 scritto da Jessica Pressler.

Hustlers segue la storia di una madre disperata, Destiny, che si trasforma in lap dancer per far quadrare i conti della sua famiglia in difficoltà. Al culmine dell’eccesso di capitalismo nel 2007, Destiny incontra Ramona, una esperta performer in un vivace strip club di Manhattan (già popolato da feroci ballerine interpretate da Cardi B, Lizzo e Trace Lysette).

Ramona porta Destiny sotto la sua ala per insegnale come far bene il suo lavoro e guadagnare molti dollari.

Il cast del film

Come già anticipato, nel film vedremo in azione Jennifer Lopez, Cardi B, Lizzo, Trace Lysette e Costance Wu nel ruolo della protagonista Destiny.

Nel cast troviamo anche i nomi di Julia Stiles, nel ruolo di Jessica Pressler, Mercedes Rueh e Madeline Brewer.

Data d’uscita del film Hustlers

Il film, che verrà presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival, arriverà nelle sale degli Stati Uniti il prossimo 13 settembre.

Per poterlo vedere in Italia, invece, la data da segnare sul calendario è quella del 7 novembre 2019.