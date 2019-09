In rotazione radiofonica dal 6 settembre, il nuovo singolo di Jovanotti è Prima Che Diventi Giorno, una poesia piena di sentimento che parla di amore e della magia della vita condivisa nell’amore.

La notizia ancora più esaltante per tutti i fan di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, è che il video verrà girato nei prossimi live del tour, e quindi i protagonisti, insieme al cantante, saranno tutti i fan presenti.

Ecco la notizia data sui social direttamente da Jovanotti:

Venerdì 6 inizierà a girare ‘Prima Che Diventi Giorno’, il pezzo che apre l’EP, prodotto da Rick Rubin, sound ultra funk adatto alle jam live, e infatti sabato a Montesilvano magari la suoniamo e pure il 21 a Milano così se ci siete vi metto nel video

Il brano è estratto dall’album Oh, Vita! Già certificato come disco d’oro e prodotto dal guru della musica internazionale Rick Rubin.

Prima Che Diventi Giorno – significato della canzone

Il significato del nuovo singolo di Jovanotti sta tutto nelle semplici parole del testo. La canzone parla di un rapporto speciale tra due persone, una coppia, pronte ad iniziare un viaggio insieme che altri non è che il viaggio della vita.

Come sempre, i testi di Jovanotti sono sognanti e puntano a raccogliere i mille dettagli della vita che ci emozionano e ci riempiono l’anima. Niente di più semplice e incisivo.

Prima Che Diventi Giorno – testo della canzone

Prima che diventi giorno

Voglio stare ancora qui con te senza pensare a niente

Come il ghiaccio che si scioglie nel bicchiere lentamente

I tuoi occhi sembrano distratti e non ti sfugge niente

E ogni bacio che ci diamo dura interminatamente

Nella musica di questo bar che fa girare la testa

Fa salire i nostri millibar alla pressione giusta

Alla pressione giusta

Stratosferica

Dimmi che non è un miraggio

Che stasera partiremo insieme per un grande viaggio

Che è iniziato già

Prima che diventi giorno

Per un grande viaggio

Si vola stasera, stasera si vola

Si vola stasera, stasera si vola io e te

Prima che diventi giorno

Il volume è così alto che non sento più la faccia

Come un cocker impazzito corro dietro alla tua traccia

La distinguo bene tra gli odori di sudore e rum

I miei occhi dentro agli occhi tuoi aumentano lo zoom

Zoom zoom

Zoom zoom

Stratosferica

Dimmi che non è un miraggio

E stasera partiremo insieme per un grande viaggio

Che è iniziato già

Prima che diventi giorno

Per un grande viaggioSi vola stasera, stasera si vola

Si vola stasera, stasera si vola io e te

Prima che diventi giorno

Prima che la luce tolga via di torno

questa misteriosa voglia di avventura

Forza di natura dammi la tua cura

Occhi di madre perla, pelle di tamburo

Non ci siamo per nessuno siamo nel futuro

Vagabondi dentro all’iperspazio

Mc al quadrato l’energia che esplode, dammi un altro bacio

Stratosferica

Dimmi che non è un miraggio

E stasera partiremo insieme per un grande viaggio

Per un grande viaggio

Prima che diventi giorno

Per un grande viaggio

Prima che diventi giorno

Ti porto sulla luna

Dammi un altro bacio

Ti porto sulla luna

Ti porto sulla luna

Sud America

Stratosferica

Ti porto sulla luna

Ti porto sulla luna

Ti porto sulla luna

Ti porto sulla luna