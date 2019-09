Sono passati diversi anni da quando Kristen Stewart è diventata famosa grazie al ruolo recitato nella saga di Twilight, e la giovane attrice da allora ha fatto molta strada.

Di recente la Stewart ha avuto modo di parlare della sua sessualità, e ha raccontato di come il mondo dello spettacolo sia spesso chiuso in tal senso, e spesso si fanno ingiuste discriminazioni.

Impegnata nel presentare il suo ultimo film sulle Charlie’s Angels, Kristen Stewart si è raccontata senza filtri con Harper’s Bazaar.

Kristen Stewart non scende a compromessi sulla sua sessualità

Nonostante la carriera in crescita, Kristen Stewart ha raccontato che in passato la sua sessualità e le sue scelte sentimentali sono state considerate come un fattore di rischio per la carriera. Molti le hanno suggerito di non esporsi, o non sarebbe stata presa in considerazione per progetti di recitazione importanti.

Ecco quello che ha raccontato:

Mi è stato chiaramente detto ‘Se vuoi fare un favore a te stessa, non uscire tenendo la mano della tua ragazza in pubblico’

Ovviamente l’attrice si è da sempre opposta ad una cosa del genere, continuando a difendere i suoi diritti, le sue scelte e soprattutto la sua libertà di essere se stessa.

Non voglio lavorare con persone così- ha detto – la vita non è un enorme concorso di popolarità.

Un grande insegnamento da parte di Kristen Stewart che ci ricorda l’importanza di difendere i propri diritti e di non scendere mai a compromessi, soprattutto con ideologie retrograde e profondamente ingiuste. Un vero esempio per tutte le colleghe più giovani di lei e soprattutto per i suoi numerosi fan.

Kristen Stewart tornerà nei cinema degli Stati Uniti il prossimo 29 novembre, con il film delle Charlie’s Angels. Grande rispetto per una giovane attrice piena di talento e grandi valori.