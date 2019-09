Svelata tracklist e cover del prossimo album di Renato Zero dal titolo “Zero Il Folle”, 13 canzoni che esplorano le emozioni, le fragilità e le imperfezioni dell’essere umani.

L’album, già anticipato dall’uscita del singolo “Mai più da soli” uscito lo scorso maggio, vedrà la luce fra un mese esatto, il 4 ottobre 2019, e noi non vediamo l’ora.

Zero Il Folle: tracklist dell’album

Come sempre Renato Zero in questo suo nuovo lavoro discografico, darà voce alle emozioni più ampie dell’umano sentire, prediligendo tutto ciò che ci rende imperfetti, dubbiosi, spaventati, folli… in una sola parola, quello che ci rende umani.

Con queste parole Renato Zero ha infatti voluto descrivere e presentare la tracklist completa di “Zero il Folle”:

“Chi vive senza follia non è così saggio come crede. Mentre tutti vogliono dettare la strada maestra, io vi suggerisco 13 indirizzi possibili per abbracciare l’imperfezione, la diversità, l’inadeguatezza, il dubbio, l’allegria, il coraggio, la vertigine, il sogno e tutto ciò che è meravigliosamente fragile e umano.”

Le canzoni che saranno nell’album sono le seguenti:

1 – Mai Più Da Soli

2 – Viaggia

3 – La Culla è Vuota

4 – Un Uomo è

5 – Tutti Sospesi

6 – Quanto Ti Amo

7 – Che Fretta C’è

8 – Ufficio Reclami

9 – Questi Anni Miei

10 – Figli Tuoi

11 – La Vetrina

12 – Quattro Passi Nel Blu

13 – Zero Il Folle

La cover di Zero il Folle

Resa nota da qualche giorno anche la cover di “Zero il Folle”, che mostra il volto di Renato circondato da una folta parrucca grigia e riccioluta.