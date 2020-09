Il nuovo singolo di Ava Max, “OMG What’s Happening” anticipa l’uscita del suo album di debutto

A due settimane di distanza dall’uscita del suo primo album Ava Max ci fa ascoltare il suo nuovo singolo, “OMG What’s Happening“. Il pubblico ricorderà la sua “Sweet but Psyco“, canzone divenuta un successo mondiale nel 2018. Due anni dopo arriva finalmente il primo progetto discografico: il 18 settembre uscirà infatti il suo album di debutto, “Heaven & Hell“, previsto inizialmente per l’inizio dell’anno.

Il disco avrà un lato A, intitolato “Heaven”, ossia paradiso, e un lato B intitolato “Hell“, ossia inferno. Il brano “Torn“, che il pubblico ha già avuto modo di ascoltare, dividerà le due parti ricadendo sotto l’ala del “purgatorio“. Le canzoni seguiranno quindi tre diversi temi, in base alla quale sono state suddivise nella tracklist che Ava Max ha finalmente rivelato.

Tracklist di Heaven & Hell di Ava Max

Il nuovo singolo “OMG What’s Happening” è uno dei brani preferiti della cantante, che nel corso di questo anno e mezzo ha già fatto ascoltare al pubblico ben sette tracce dell’album. Si tratta infatti del terzo singolo di questo 2020, dopo “Kings & Queens” e “Who’s Laughing Now”.

La canzone rappresenta una sorta di pagina di diario dedicata a un ex amante che sembra aver lasciato un segno negativo in lei. Ma nel brano emerge il contrasto tra il rancore e l’amore -quasi ossessione- provati nei suoi confronti: “Cosa mi hai fatto? / C’è qualcosa nella tua faccia / Non so se baciarla o prenderla a pugni“.

In attesa di ascoltare il suo disco, fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo singolo di Ava Max!

Traduzione del testo di OMG What’s Happening di Ava Max

[Verso 1]

Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Pensavo di star bene

Ti ho detto di non avere bisogno del tuo amore tre, quattro mila volte

Ma è una bugia, no, non riesco a guardarti gli occhi

Oh, io, oh, io

Così ho fatto di tutto per allontanarti

E finalmente te ne sei andato e mi manchi da impazzire

E piango, non riesco a dormire da sola di notte

Oh, io, oh, io

[Ritornello]

Guarda cosa hai fatto, guarda cosa mi hai fatto

Avevo tutto quello che volevo, ma tu sei tutto, tutto quello che voglio

Guarda cosa mi hai fatto

Non sapevo di essere sola fino a quando stavo correndo verso il tuo cuore

Come magneti

Oh mio Dio, cosa sta succedendo?

Guarda cosa hai fatto, guarda cosa mi hai fatto

Avevo tutto quello che volevo, ma tu sei tutto, tutto quello di cui ho bisogno

[Verso 2]

Voglio dirti alcune cose e mostrarti il resto

Riversare le mie emozioni alla radio e toglierle via dal mio petto

Spero tu stia ascoltando

Lo stai facendo? Lo stai facendo?

E sto girando in cerchio, sto girando in cerchio

Mentre scrivo il mio diario su di te

Mi domando se è finita, non mi sto avvicinando

Penso sia il momento di dirti la verità (Ehi, aspetta un minuto)

[Ritornello]

Guarda cosa hai fatto, guarda cosa mi hai fatto

Avevo tutto quello che volevo, ma tu sei tutto, tutto quello che voglio

Guarda cosa mi hai fatto

Non sapevo di essere sola fino a quando stavo correndo verso il tuo cuore

Come magneti

Oh mio Dio, cosa sta succedendo?

Guarda cosa hai fatto, guarda cosa mi hai fatto

Avevo tutto quello che volevo, ma tu sei tutto, tutto quello di cui ho bisogno

[Bridge]

Cosa mi hai fatto?

C’è qualcosa nella tua faccia, non so se baciarla o prenderla a pugni

Se non ti allontani da me ora

Giuro su Dio, giuro, che

[Ritornello]

Guarda cosa hai fatto, guarda cosa mi hai fatto

Avevo tutto quello che volevo, ma tu sei tutto, tutto quello che voglio

Guarda cosa mi hai fatto

Non sapevo di essere sola fino a quando stavo correndo verso il tuo cuore

Come magneti

Oh mio Dio, cosa sta succedendo?

Guarda cosa hai fatto, guarda cosa mi hai fatto

Avevo tutto quello che volevo, ma tu sei tutto, tutto quello di cui ho bisogno

Testo di OMG What’s Happening di Ava Max

[Verse 1]

Oh my God, what’s happening? Thought I was fine

I told you I don’t need your love like three, four thousand times

But that’s a lie, no, I can’t look you in the eye

Oh, I, oh, I

So I did everything to push you all away

And finally you left and now I’m missin’ you like crazy

And I cry, no I can’t sleep alone at night

Oh, I, oh, I

[Chorus]

Look what you’ve done, look what you’ve done to me

I got everything I wanted, but you’re everything, you’re everything I want

Look what you’ve done to me

Didn’t know I was alone ‘til I was runnin’ to your, runnin’ to your heart

Like magnets

Oh my God, what’s happening?

Look what you’ve done, look what you’ve done to me

I got everything I wanted, but you’re everything, you’re everything I need

[Verse 2]

I wanna tell you things and show you all the rest

Broadcast my emotions on the radio and take ‘em off my chest

I hope you’re listening

Are you? Are you?

And I’m spinning ‘round in circles, spinning ‘round in circles

Writing in my journal ‘bout you

Wonder if it’s over, I ain’t gettin’ closer

Think it’s time I told you the truth (Hey, wait a minute)

[Chorus]

Look what you’ve done, look what you’ve done to me

I got everything I wanted, but you’re everything, you’re everything I want

Look what you’ve done to me

Didn’t know I was alone ‘til I was runnin’ to your, runnin’ to your heart

Like magnets

Oh my God, what’s happening?

Look what you’ve done, look what you’ve done to me

I got everything I wanted, but you’re everything, you’re everything I need

[Bridge]

What have you done to me?

Somethin’ about your face, I don’t know whether to kiss it, or punch it

If you don’t get away from me right now

I swear to God, I swear

[Chorus]

Look what you’ve done, look what you’ve done to me

I got everything I wanted, but you’re everything, you’re everything I want

Look what you’ve done to me

Didn’t know I was alone ‘til I was runnin’ to your, runnin’ to your heart

Like magnets

Oh my God, what’s happening?

Look what you’ve done, look what you’ve done to me

I got everything I wanted, but you’re everything, you’re everything I need