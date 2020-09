Da oggi in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Biagio Atonacci dal titolo L’Amore Muore, brano che fa da apertura all’ultimo disco del cantautore Chiaramente Visibili dallo Spazio.

L’Amore Muore è una ballad malinconica e dolce, dove la voce di Biagio Antonacci si dispiega lentamente come in un racconto meditativo. La musica del brano poi, vanta la presenza di grandi musicisti come il percussionista Mauro Refosco, il bassista Spencer Zahn, il chitarrista Placido Salamone e Taketo Gohara.

Il significato del testo di L’Amore Muore di Biagio Antonacci

Il testo di L’Amore Muore, così come diversi brani dell’album, è una lunga riflessione sulla vita, la realtà, le relazioni… Uno sguardo obliquo sugli altri, sulle varie esistenze, sulle vite che hanno sempre più un orizzonte basso, pesante, che offusca la vista, vere e proprie vite alla deriva, che Biagio ama cantare a suo modo e con la sua particolare poetica.

Ancora una volta Biagio Antonacci riesce ad emozionare i suoi fan con un testo che fa vibrare corde molto profonde, ma soprattutto, per quanto riguarda L’Amore Muore, il pezzo vince anche soltanto per il suo arrangiamento e accompagnamento musicale.

Per il momento Biagio Antonacci non ha in progetto nessun tour tradizionale, ma per il settembre 2021, quindi ad un anno a partire da oggi, il cantautore si esibirà in diverse date al Teatro Carcano di Milano, da solo e unicamente con gli strumenti che, nella sua lunga carriera, sono diventati riconoscibili e riconducibili al suo particolare stile.

Il tour al Teatro Carcano, che doveva svolgersi questo settembre, è slittato al prossimo anno per via della pandemia di Covid-19.

Cosa ne pensi di L’Amore Muore di Biagio Antonacci? Lascia un commento alla fine dell’articolo per dire la tua, dopo aver letto il testo integrale della canzone che trovi qui sotto.

Il testo di L’Amore Muore

Esserci tutto sommato e sempre meglio esserci

con la testa

o solo con l’ipotesi

c’è poco spazio tra la vita e il sogno

accendi un cero che l’amore muore

perché ci sono troppi detti inutili

in questi bar che fanno la politica

ci sono esempi che fanno sempre meno utili

accendi un cero che l’amore muore

sempre notte giorno

sempre poco sonno

sempre case in fiamme

sempre gente che ti ascolta

se ti guardi dentro

sei un uomo senza più una cura

Non l’hai capito che l’amore muore

non l’hai capito che l’amore muore

non l’hai capito che l’amore muore

non l’hai capito che l’amore muore

muore

non l’hai capito che l’amore muore

Esserci tutto sommato hai chiesto scusa poco

hai fatto i conti simulando perdite

hai fatto pace senza occhi ludici ma

non hai capito che l’amore muore

se ti guardi dentro

sei un uomo senza più una cura

Non hai capito che l’amore muore

accendi un cero che l’amore muore

non l’hai capito che l’amore muore

non l’hai capito che l’amore muore

è questa l’avventura

Come stai

è tanto che ti scrivo che ti scrivo da quest’angolo

di questo paradiso detto Africa

è qui che ho ritrovato la mia anima

è qui come con mio padre parlo a Dio

yeah

Non l’hai capito che l’amore muore

non l’hai capito

che l’amore muore