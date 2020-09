La rock band Bring Me The Horizon e il cantautore inglese Yungblud, hanno pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Obey”, dopo il successo ottenuto con Parasite Eve, uscito a luglio.

Il video ufficiale del brano è un filmato scritto e diretto dal frontman della band britannica Oliver Sykes. Nella clip vediamo Sykes e Yungbludal al comando di due giganteschi robot, che si aggirano per la città e ballano una danza alquanto ossessiva e incontrollata fino ad improvvisare uno scontro fisico.

La tematica della canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Jordan Fish, che insieme a Sykes ha anche curato la produzione, è incentrata sulla condanna dello strapotere che i più grandi leader mondiali hanno sulle masse, alle quali non rivolgono minimamente la loro attenzione. Il loro obbiettivo è solamente farli ubbidire alle regole da loro imposte.

Ecco le parole di Oliver Sykes su “Obey”:

“Il singolo è stato scritto nell’aprile e maggio di quest’anno, ed è ispirato a tutto quello che sta succedendo, molto dal punto di vista dell’oppressore. Penso che molte persone si stiano rendendo conto che forse quelli che comandano non stanno facendo ciò che fanno per il nostro bene.”

Testo di “Obey”

[Verse 1]

Another day, another post-traumatic order

(Brainwashed and feeling fine)

I bit off more than I could chew when I looked closer

So I stabbed a fork in my eye

[Pre-Chorus]

Think I’m losing my fucking mind

Don’t know where to turn, now I’m blind

Destroy yourself, it feels so good to fade away

Why do you wanna hurt yourself?

Die for something else?

Don’t let your conscience get in the way

[Chorus]

Obey, we hope you have a lovely day

Obey, you don’t want us to come out and play away now, now

There’s nothing to see here, it’s under control

We’re only gambling with your soul

Obey, whatever you do

Just don’t wake up and smell the corruption

[Post-Chorus]

Do you feel that? Yeah

[Verse 2]

Another day, another systematic nightmare

Commemorate a wonderful life

Bite me first, I’ll bite you back, melodramatic laughter

I stabbed a knife in my eye

[Pre-Chorus]

Think I’m out my fucking mind

Brainwashed and I’m feeling fine

Destroy yourself, it feels too good to fade away

Why do I wanna hurt myself?

Should I die for something else?

I let my conscience get in the way

[Chorus]

Obey, we hope you have a lovely day

Obey, you don’t want us to come out and play away now, now

There’s nothing to see here, it’s under control

We’re only gambling with your soul

Obey, whatever you do

Just don’t wake up and smell the corruption

[Breakdown]

When you feed them, it’s lethal

Tell me how you’re gonna hurt yourself

You call yourselves peaceful

You monsters are people

You fucking monsters are people

[Bridge]

Obey, we’re gonna show you how to behave

Obey, it’s nicer when you can’t see the chains

[Chorus]

Obey, we hope you have a lovely day

Obey, you don’t want us to come out and play away now, now

There’s nothing to see here, it’s under control (It’s under control)

We’re only gambling with your soul (With your soul)

Obey, whatever you do

Just don’t wake up and smell the corruption

[Outro]

Smell the corruption

Smell the corruption

Traduzione di “Obey”



[Strofa 1]

Un altro giorno, un altro ordine post-traumatico

(Lavaggio del cervello e sensazione di benessere)

Ho fatto il passo più lungo della gamba quando ho guardato meglio

Così mi sono ficcato una forchetta nell’occhio

[Pre-ritornello]

Credo che sto andando fuori di testa

Non so a chi rivolgermi, ora sono cieco

Autodistruggersi, è così bello sballarsi

Perché vuoi farti del male?

Morire per qualcos’altro?

Non lasciare che la tua coscienza si metta di mezzo

[Ritornello]

Obbedisci, speriamo che tu abbia una splendida giornata

Obbedisci, non vuoi che usciamo a giocare ora, ora

Non c’è nulla da vedere qui, è tutto sotto controllo

Stiamo solo giocando d’azzardo con la tua anima

Obbedisci, qualunque cosa tu faccia

Non svegliarti e non annusare la corruzione

[Post-ritornello]

Lo senti? si

[Strofa 2]

Un altro giorno, un altro incubo sistematico

Ricordare una vita meravigliosa

Prima mordi me, ti morderò anch’io, risata melodrammatica

Mi sono ficcato un coltello in un occhio

[Pre-ritornello]

Penso di essere impazzito

Lavaggio del cervello e mi sento bene

Distruggi te stesso, è troppo bello per sballarsi

Perché voglio farmi del male?

Dovrei morire per qualcos’altro?

Ho permesso che la mia coscienza si mettesse di mezzo

[Ritornello]

Obbedisci, speriamo che tu abbia una splendida giornata

Obbedisci, non vuoi che usciamo a giocare ora, ora

Non c’è nulla da vedere qui, è tutto sotto controllo

Stiamo solo giocando d’azzardo con la tua anima

Obbedisci, qualunque cosa tu faccia

Non svegliarti e non annusare la corruzione

[Breakdown]

Quando dai loro da mangiare, è letale

Dimmi come ti farai del male

Vi definite pacifici

Voi mostri siete persone

Voi foxxuti mostri siete persone

[Ponte]

Obbedisci, vi mostreremo come comportarvi

Obbedisci, è più bello quando non siete in grado vedere le catene

[Ritornello]

Obbedisci, speriamo che tu abbia una splendida giornata

Obbedisci, non vuoi che usciamo a giocare ora, ora

Non c’è nulla da vedere qui, è tutto sotto controllo (è tutto sotto controllo)

Stiamo solo giocando d’azzardo con la tua anima (con la tua anima)

Obbedisci, qualunque cosa tu faccia

Non svegliarti e non annusare la corruzione

[Conclusione]

Annusare la corruzione

Annusare la corruzione