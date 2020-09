DJ Khaled e Drake hanno trovato una soluzione per regalare al piccolo il video di “Popstar”: chiedere l’aiuto di Justin Bieber

Il pubblico reclamava a gran voce il video della collaborazione di DJ Khaled e Drake, “Popstar“, pubblicata lo scorso mese. Tuttavia pare che i due abbiano avuto delle difficoltà organizzative, anche a causa dell’emergenza sanitaria. In realtà questo è quello che hanno voluto raccontare all’inizio del video, quando un DJ Khaled ansioso tartassa un Drake annoiato di telefonate, proponendogli idee.

Ovviamente la scenetta è stata studiata appositamente per giustificare la presenza di una terza persona che andrà a sostituirli. Anche per restare in tema di “Popstar” i due artisti hanno chiamato al rapporto l’amico Justin Bieber che si è prestato a fare da protagonista al video ufficiale.

Il brano parla della costante richiesta di attenzioni con la quale una popstar -per l’appunto- si trova a dover fare i conti. Con tanto di commento sarcastico “non sono un medico” inserito all’interno del testo, in seguito alle numerose telefonate ricevute.

Justin Bieber nel video di Popstar di Drake e DJ Khaled

Il tema del brano viene rappresentato alla perfezione nel video, dove Justin Bieber si risveglia con i postumi di quella che appare essere stata una serata all’insegna di alcol, donne e divertimento. Non poteva mancare una certa ostentazione del denaro, dall’immensa villa alle macchine da corsa parcheggiate in giardino, per rappresentare al meglio lo stereotipo della popstar.

Sul finale Bieber si risveglia accanto alla moglie Hailey Baldwin, raccontando il sogno che ha appena fatto, continuando poi in totale tranquillità la sua vita di coppia. Alla fine riceve una telefonata che conclude il video in maniera quasi esilarante.