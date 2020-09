Tiziano Ferro presta la propria voce alla canzone Rimmel, grande successo di Frencesco De Gregori, e con questo brano anticipa il prossimo album in arrivo Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri.

Si tratta infatti del secondo capitolo dell’album Accetto Miracoli, uscito nel 2019 e già certificato Disco di Platino. Con questo secondo capitolo Tiziano Ferro si diverte a cantare e reinterpretare a suo modo alcuni dei più grandi successi della musica italiana.

A parte Rimmel, nell’album di cover saranno presenti anche: Morirò D’Amore di Giuni Russo, Bella D’Estate (di Mango e composta con Lucio Dalla), Margherita di Riccardo Cocciante, E Ti Vengo a Cercare di Franco Battiato, Almeno Tu Nell’Universo di Mia Martini, Cigarettes And Coffee di Scialpi, Perdere L’Amore di Massimo Ranieri (che per l’occasione duetta con Tiziano), Piove di Jovanotti, Portami a Ballare di Luca Barbarossa, Nel Blu Dipinto Di Blu di Domenico Modugno, Ancora, Ancora, Ancora (brano di Cristiano Malgioglio, noto soprattutto nell’interpretazione di Mina), e infine Non Escludo Il Ritorno scritto da Franco Califano con Federico Zampaglione.

Il significato di Rimmel

Il testo di Rimmel ha fatto la storia della musica italiana, grazie alla scrittura di Francesco De Gregori che ha saputo renderlo immortale. Cantata per la prima volta nel 1975, la canzone, pur parlando d’amore come la maggior parte delle sue contemporanee, descrive un punto di vista più particolare.

Rimmel infatti parla della fine di una storia d’amore, di come si possa ricominciare dopo aver chiuso un rapporto, tra ricordi ed emozioni ancora vive, ma che necessitano di poter girare pagina su qualcosa di nuovo…

L’album di Tiziano Ferro Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri uscirà il 6 novembre 2020, ma è già disponibile in preorder su iTunes e preAdd su AppleMusic da ieri 3 settembre.

Cosa ne pensi della versione di Tiziano Ferro di Rimmel? Lascia un commento qui sotto per dire la tua, ma non prima di aver letto il testo della canzone qui di seguito.

Il testo di Rimmel cantata da Tiziano Ferro

E qualcosa rimane,

fra le pagine chiare e le pagine scure,

e cancello il tuo nome dalla mia facciata

e confondo i miei alibi e le tue ragioni,

i miei alibi e le tue ragioni.

Chi mi ha fatto le carte

mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco.

E un futuro invadente, fossi stato un pò più giovane,

l’avrei distrutto con la fantasia,

l’avrei stracciato con la fantasia.

Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo

e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro.

O ancora I tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo,

li puoi nascondere o giocare come vuoi

o farli rimanere buoni amici come noi.

Santa voglia di vivere

e dolce Venere di Rimmel.

Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi

se per caso avevo ancora quella foto

in cui tu sorridevi e non guardavi.

Ed il vento passava

sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona

e quando io, senza capire, ho detto sì.

Hai detto “È tutto quel che hai di me”.

È tutto quel che ho di te.

Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo

e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro.

O ancora I tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo,

li puoi nascondere o giocare con chi vuoi

o farli rimanere buoni amici come noi