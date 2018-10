I 25 anni di carriera del gruppo rock degli Skunk Anansie, capitanato dalla voce incredibile di Skin, verranno festeggiati con l’uscita di un nuovo album live dal titolo 25live@25.

Una raccolta dei brani più rappresentativi della band che ha fatto la storia della musica, del rock britannico e internazionale. A darne annuncio sono stati gli stessi Skunk Anansie, raccontando al mondo i loro inizi e i primi successi. Come racconta il chitarrista della band, Ace:

Londra negli anni 90 era un grande melting pot, ma non le band, che erano sempre quattro tizi con lo stesso taglio di capelli. Noi eravamo una band di persone reali. Ecco perché eravamo radicali.

Anche Skin ha raccontato la sua esperienza come cantante di colore che solo nella musica è riuscita a sentirsi accettata dalla società:

Come cantante donna nera era difficile imporsi ed essere accettata. Poi salivo sul palco, facendo esattamente quello che immaginavo nei miei sogni. Lì per la prima volta mi sono sentita accettata…

Cover dell’album 25live@25

Data d’uscita di 25live@25 e Tracklist

L’album 25live@25 degli Skunk Anansie uscirà il prossimo anno, precisamente il 25 gennaio 2019. In Italia verrà distribuito dall’etichetta musicale Carosello Records.

Come accennato già prima, il disco conterrà alcuni dei più grandi successi della band, ma nella loro versione live, che saprà coinvolgere ed emozionare ancora di più tutti i fan. Saranno 25 brani più una bonus track, una delle canzoni forse più rappresentative della band You’ll Follow Me Down.

Qui di seguito la tracklist ufficiale di 25live@25:

1. Charlie Big Potato

2. Intellectualise My Blackness

3. Because Of You

4. I Can Dream

5. Charity

6. My Love Will Fall

7. Death To The Lovers

8. Twisted

9. My Ugly Boy

10. Weak

11. Hedonism

12. I Hope You Get To Meet Your Hero

13. Love Someone Else

14. This Is Not A Game

15. God Only Loves You

16. (Can’t Get By) Without You

17. Secretly

18. Over The Love

19. Spit You Out

20. Yes It’s Fucking Political

21. Selling Jesus

22. Little Baby Swastikkka

23. Tear The Place Up

24. Squander

25. You Saved Me

26. You’ll Follow Me Down (Bonus Track)