In attesa dell’uscita del nuovo album, ecco Sale, il singolo di Benji e Fede in collaborazione con Shari. Bisogna ammettere che, nonostante la canzone entri a pieno titolo nello stile di Benji e Fede, è proprio la voce della giovane cantante, vellutata e musicale, a dare quella marcia in più che forse non avrebbe avuto senza di lei.

Sale fa da apripista e anticipa l’album Good Vibes, atteso per il prossimo 18 ottobre, e segue il successo dell’estate Dove e Quando, che ha fatto ballare tutte le spiagge d’Italia.

Il Significato del testo di Sale

Con Sale Benji e Fede tornano a parlare d’amore, ma lo fanno raccontandoci una storia che lascia i protagonisti vuoti, che non arricchisce, tutt’altro tende a farci sentire vuoti. Il significato del testo di Sale è stato spiegato dagli stessi Benjamin Mascolo e Federico Rossi in arte Benji e Fede, facendoci entrare a pieno nelle parole del brano:

Ti è mai successo di sentirti vuoto, di pensare di aver fatto tutto nel modo più sbagliato, di aver buttato via tempo, la cosa più bella che hai da dare? Di aver dato a chi non meritava niente?

La collaborazione con Shari dà una spinta in più alla canzone

Il vero punto di forza della canzone, a mio avviso, è però la partecipazione di Shari, una giovane cantante dalla voce vellutata e purissima, una vera pera nel singolo Sale. Proprio quando inizia la parte cantata da Shari, infatti, la canzone prende proprio il volo, arrivando a toccare corde profonde nei cuori di chi ascolta. Un’ottima collaborazione, che Benji e Fede hanno molto voluto e cercato.

Ecco quello che raccontano riguardo a Shari:

Abbiamo conosciuto Shari quando aveva solo 13 anni. Fin da subito ci siamo resi conto che era nata per fare la cantautrice. Quando abbiamo sentito Sale in studio al pianoforte abbiamo capito che questa canzone era quella giusta per entrambi

E tu cosa pendi di questa nuova canzone? Facci sapere se trovi anche tu che la voce di Shari sia sublime…

Il testo di Sale di Benji e Fede ft Shari

Come i fiori finti non profumano

tutte le frasi che mi dici sono inutili

le chiamate in piena notte

cosa sai di me dai dimmelo tu

cosa sai di te di quando sei tornata

senza scuse ho aperto eri fuori

senti che casino sembra New York

c’è solo gente strana che balla a caso

sapranno di noi sapranno di me

sapranno di te

sale là sei così in fretta

andiamo via da qua

sale il mio cuore è in gola

così non vedo più

sale l’aria di questa festa

quasi mi diverto

sì sale la voglia la voglia di non vederti più

come gli arei ti sembrano stelle nel cielo

è solo un sorriso sì ma non è felicità

non è altro che una goccia di pioggia

non è una lacrima

nient’altro che un bacio rubato non era amore

sale là sei così in fretta

andiamo via da qua

sale il mio cuore è in gola

così non vedo più

sale l’aria di questa festa

quasi mi diverto

sì sale la voglia di non vederti più

sale la voglia di non vederti più

lo sai che se parti per New York poi rimani

chissà se mi cercherai per la città

lo sai puoi andarci al Central Park già domani

chissà se mi chiamerai anche da là

sale là sei così in fretta

andiamo via da qua

sale il mio cuore è in gola

così non vedo più

sale l’aria di questa festa

quasi mi diverto

sale la voglia la voglia di non vederti più

sale la voglia la voglia di non vederti più

sale la voglia di non vederti più