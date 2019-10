Il live album “Atlantico On Tour” che racchiuderà 19 tracce registrate dal vivo, sarà disponibile dal prossimo 25 Ottobre. Ma al suo interno ci saranno anche tre nuovi inediti, il primo di questi “Duemila Volte” è disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali.

Marco Mengoni ha rilasciato oggi il brano “Duemila Volte”, scritto insieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e al cantante Mahmood che rappresenta solo il primo dei tre nuovi brani contenuti nel live album che gli permetterà di chiudere in bellezza un anno ricco di emozioni.

Un tassello in più da condividere insieme al suo pubblico, così ha voluto definirlo Marco che ha poi aggiunto:

“500 volte mi sono trovato a pensare di aver sbagliato. 500 a guardare questi anni come conquista. 500 a chiedere tempo per riflettere. Altre 500 a cercare nella pausa un pensiero stabile. 2000 volte le passerò a ripensare a queste cose elencate”.

E tutto questo emerge nel brano che riesce a colpire emotivamente anche al primo ascolto. Il racconto di un viaggio tra due persone, il tentativo di non desiderare quello che invece si vuole, di rincorrere ciò che si perde.

“Vorrei provare a non amare la tua faccia

ma è come non portare gente ad una festa

[…]

vorrei scordarmi per un giorno di me stesso

quando torniamo alle sei

mi guardi e ti dico

che vorrei un’altra sigaretta,

una vita perfetta

vorrei la tua bellezza”

Marco Mengoni copertina Duemila Volte

Dopo poche ore dalla sua uscita ha già raggiunto il primo posto nella classifica iTunes.

Nel frattempo Marco si prepara all‘ultima lega del tour che lo vedrà impegnato per tutto il prossimo mese. Il viaggio di Atlantico si concluderà ad Acireale il 29 Novembre.

QUI biglietti ancora disponibili per alcune delle date.

Ma oggi tutta la nostra attenzione è rivolta al meraviglioso brano “Duemila volte”.

E a voi è piaciuto?

Testo Duemila volte

Vorrei provare a disegnare la tua faccia

ma è come togliere una spada da una roccia

vorrei provare ad abitare nei tuoi occhi

per poi sognare finché siamo stanchi

vorrei trovare l’alba dentro questo letto

quando torniamo alle sei

mi guardi e mi dici

che vuoi un’altra sigaretta, una vita perfetta

che vuoi la mia maglietta

che vuoi la mia maglietta

Ho bisogno di perderti per venirti a cercare

altre duemila volte

anche se ora sei distante

ho bisogno di perdonarti per poterti toccare

anche una sola notte

anche se siamo soli

come l’acqua su Marte



Vorrei provare a non amare la tua faccia

ma è come non portare gente ad una festa

ci vuole tempo e noi crediamo nella fretta

cerchiamo voli per andare a Londra

vorrei scordarmi per un giorno di me stesso

quando torniamo alle sei

mi guardi e ti dico che vorrei

un’altra sigaretta, una vita perfetta

vorrei la tua bellezza

vorrei la tua bellezza

Ho bisogno di perderti per venirti a cercare

altre duemila volte

anche se ora sei distante

ho bisogno di perdonarti per poterti toccare

anche una sola notte

anche se siamo soli

come l’acqua su Marte

Potremmo anche restare un po’ in silenzio

mentre brucia lenta e non pensarci più

potremmo anche lasciare la paura

chiuderemo gli occhi per saltare giù



Ho bisogno di perderti per venirti a cercare

altre duemila volte

anche se ora sei distante

ho bisogno di perdonarti per poterti toccare

anche una sola notte

anche se siamo soli

come l’acqua su Marte