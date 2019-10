È il primo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album, il secondo da artista solista, e che vedrà luce nel 2020.

Dopo mesi di anticipazione e dopo aver presentato il brano all’evento della sua casa discografica -alimentando i commenti degli addetti ai lavori e incrementando la curiosità dei fan- Niall Horan ha finalmente rilasciato “Nice To Meet Ya”.

Ispirato dai sound degli anni ’70-’80 con i quali è cresciuto, il cantante irlandese ci ha deliziati con un brano che richiama la tipica situazione in cui il desiderio di terminare la serata con una persona appena conosciuta può prendere il sopravvento, seppur con la consapevolezza che con molte probabilità non ci sarà un continuo dopo la nottata trascorsa insieme.

“Mi piace il modo in cui parli, mi piacciono le cose che indossi

Voglio il tuo numero tatuato su di me con l’inchiostro, giuro

Perchè quando arriverà mattina, so che non sarai qui

Ogni volta che mi giro, tu sparisci”

Foto ufficiale dal video di Nice To Meet Ya

Niall ha rilasciato contemporaneamente al brano anche il video musicale che si apre con i fatti accaduti la mattina seguente per poi riavvolgere il nastro e mostrarci le 24 ore che hanno preceduto gli eventi, tra ammiccamenti e impegni sociali.

Il video termina con un numero di telefono scritto su un tovagliolo.

Alcuni fan che hanno pensato bene di provare a vedere cosa sarebbe successo se avessero digitato quei numeri, hanno ricevuto una sorpresa.

No, non hanno potuto conversare con Niall in persona, ma hanno potuto ascoltare un audio registrato del cantante che ha voluto lasciare in anteprima alcuni secondi di una nuova canzone non ancora rilasciata: “Small Talk”.

Che il secondo singolo non sia poi così lontano?

📲| SNIPPET OF "SMALL TALK" BY NIALL HORAN, WE ARE NOT READYpic.twitter.com/4guab6QOtd — NHHQ (@OfficialNHHQ) October 4, 2019

Intanto “Nice To Meet Ya” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Che ne pensate?

Testo Nice To Meet Ya

[Verse 1]

I like the way you talk, I like the things you wear

I want your number tattooed on my arm in ink, I swear

‘Cause when the morning comes, I know you won’t be there

Every time I turn around, you disappear

[Verse 2]

I wanna blow your mind, just come with me, I swear

I’m gonna take you somewhere warm, you know j’adore la mer

‘Cause when the morning comes, I know you won’t be there

Every time I turn around, you disappear

[Chorus]

(I got love for you)

(I got love for you)

Nice to meet ya

(I got love for you)

(I got love for you)

[Refrain]

Nice to meet ya, what’s your name?

Let me treat ya to a drink

[Verse 3]

I like the way you talk, I like the things you wear

I want your number tattooed on my arm in ink, I swear

‘Cause when the morning comes, I know you won’t be there

And every time I turn around, you disappear

[Chorus]

(I got love for you)

(I got love for you)

Nice to meet ya

(I got love for you)

(I got love for you)

[Bridge]

One minute, you’re there, the next one, you’re gone

Been waiting for you all night, so come on

You know what I need, you know what I want

You know what I need now

You know what I need now

[Refrain]

Nice to meet ya, what’s your name?

Let me treat ya to a drink

[Outro]

Nice to meet ya

(I got love for you)

Where ya been?

(I got love for you)

Let me treat ya

(I got love for you)

To a drink

(I got love for you)

Nice to meet ya

Traduzione del testo Nice To Meet Ya

[Verso 1]

Mi piace il modo in cui parli, mi piacciono le cose che indossi

Voglio il tuo numero tatuato sul mio braccio con l’inchiostro, giuro

Perchè quando la mattina arriva, so che non sarai lì

Ogni volta che mi volto, tu sparisci

[Verso 2]

Voglio farti impazzire, solo vieni con me, lo giuro

Ti porterò in un posto caldo, lo sai che adoro il mare

‘Perchè quando la mattina arriva, so che non sarai lì

Ogni volta che mi volto, tu sparisci

[Ritornello]

(Ho amore per te)

(Ho amore per te)

Piacere di conoscerti

(Ho amore per te)

(Ho amore per te)

[Refrain]

Piacere di conoscerti, come ti chiami?

Lascia che ti offra un drink

[Verso 3]

Mi piace il modo in cui parli, mi piacciono le cose che indossi

Voglio il tuo numero tatuato sul mio braccio con l’inchiostro, giuro

Perchè quando la mattina arriva, so che non sarai lì

Ogni volta che mi volto, tu sparisci

[Ritornello]

(Ho amore per te)

(Ho amore per te)

Piacere di conoscerti

(Ho amore per te)

(Ho amore per te)

[Bridge]

Un minuto prima, sei lì, un minuto dopo, te ne sei andata

Ti ho aspettato per tutta la sera, dai

Sai di cosa ho bisogno, sai quello che voglio

Sai di cosa ho bisogno ora

Sai di cosa ho bisogno ora

[Refrain]

Piacere di conoscerti, come ti chiami?

Lascia che ti offra un drink

[Outro]

Piacere di conoscerti

(Ho amore per te)

Dove sei stata?

(Ho amore per te)

Lascia che ti offra

(Ho amore per te)

Un drink

(Ho amore per te)

Piacere di conoscerti