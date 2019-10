Il nuovo album di Ed Sheeran, ‘No. 6 Collaborations Project‘, è uno degli album più discussi degli ultimi tempi, e forse anche uno dei più ascoltati da quando è uscito lo scorso 12 Luglio. Non negatelo: avete almeno una canzone del suo ultimo album in costante loop! Una delle sue peculiarità è che ogni canzone si presenta molto diversa da quella precedente e ha le sue caratteristiche ben distinte: questo perché ogni brano ospita artisti molto diversi tra di loro. Molte canzoni hanno dominato la radio durante l’estate 2019: tra le più ascoltate, “I Don’t Care“, la collaborazione con Justin Bieber; “Beautuful People”, featuring con Khalid e “Cross Me”, dove il cantante inglese ha unito le forze a Chance The Rapper e PnB Rock. Adesso è finalmente arrivato il simpatico video della canzone “South of The Border”, nella quale Ed si è fatto aiutare dalle “belle e dannate” Camila Cabello e Cardi B.

Una collaborazione che non sapevamo di volere, quella tra Ed Sheeran, la ex Fifth Harmony Camila Cabello – reduce dal successo della sua recente “Liar“, o ancora la collaborazione con Shawn Mendes Señorita – e la rapper Cardi B. Una canzone che i fan di tutti e tre i cantanti hanno amato fin da subito, da quando è uscita il 12 Luglio.

Il giorno in cui è successo, Camila Cabello ha immediatamente espresso quanto fosse surreale pensare di aver lavorato con Ed per una canzone. In un post di Instagram aveva infatti scritto, “This guy right here is one of the most meaningful artists in my life.”, “Questo ragazzo qui è uno degli artisti più significativi della mia vita“, continuando poi dicendo “I know we’re friends now so sorry for the not playing cool moment, but genuinely, this is a sick full circle, special moment for me, being on a song with an artist that’s meant so f*cking much to me.”, “So che adesso siamo amici e mi dispiace di non rimanere fredda, ma davvero, questa è una chiusura del cerchio per me, un momento speciale, essere in una canzone insieme a un artista che ha significato f***utamente tanto per me.”

I fan sono ancora più contenti dal momento in cui, il 27 Settembre scorso, Ed Sheeran ha pubblicato un remix della canzone firmato Cheat Codes. Puoi ascoltarlo qui sotto, mentre trovi il video ufficiale all’inizio dell’articolo!

Il video è un vero e proprio film di spionaggio in cui Camila Cabello e Cardi B hanno un ruolo fondamentale: siamo contente di vederle così coinvolte in questo epico video di quasi cinque minuti, insieme anche ad Alexa Ren e Paul Karmiryan.

Rapimenti, spionaggio e incredibili salvataggi a suon di musica nel fantastico video di “South of the Border”, veramente unico nel suo genere. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti!

Sotto trovate testo e traduzione di “South of The Border”, di Ed Sheeran ft. Camilla Cabello & Cardi B.

Testo “South of the Border”, Ed Sheeran ft. Camila Cabello e Cardi B

She got the, mm, brown eyes, caramel thighs

Long hair, no wedding ring, hey

I saw you lookin’ from across the way

And now I really wanna know your name

She got the, mm, white dress, but when she’s wearin’ less

Man, you know that she drives me crazy

The, mm, brown eyes, beautiful smile

You know I love watching you do your thing

I love her hips, curves, lips say the words

“Te amo, mami, ah, te amo, mami”

I kiss her, this love is like a dream

So join me in this bed that I’m in

And push up on me and sweat, darling

So I’m gonna put my time in

I won’t stop until the angels sing

Jump in that water, be free

Come south of the border with me

Jump in that water, be free

Come south of the border with me

He got that, mm, green eyes, givin’ me signs

That he really wants to know my name, hey

I saw you lookin’ from across the way

And suddenly, I’m glad I came, ay!

Ven para acá quiero bailar, toma mi mano

Quiero sentir tu cuerpo en mi, estás temblando

Mm, green eyes, takin’ your time

Now we know we’ll never be the same

I love his lips ‘cause he says the words

“Te amo, mami, ah, te amo, mami”

Don’t wake up, this love is like a dream

So join me in this bed that I’m in

Push up on me and sweat, darling

So I’m gonna put my time in (time in)

I won’t stop until the angels sing

Jump in that water, be free

Come south of the border with me

Jump in that water, be free

Come south of the border with me

Flawless diamonds

In a green field near Buenos Aires

Until the sun’s rising

We won’t stop until the angels sing

Jump in that water, be free

Come south of the border with me

Jump in that water, be free

Come south of the border with me (Bardi, uh)

You never live ‘til you risk your life (life)

You wanna shine, you gotta get more ice (ice, ice)

Am I your lover or I’m just your vice? (Woo!)

A little crazy, but I’m just your type (okurr)

You want the lips and the curves, need the whips and the furs

And the diamonds I prefer, and my closet his and hers, ayy

He want the lil’ mamacita, margarita (margarita)

I think that Ed got a lil’ jungle fever, ayy (woo!)

You are more than (you are more than) something borin’ (somethin’ borin’)

Legs up and tongue out, Michael Jordan, uh (uh)

Go explorin’ (woo, woo), somethin’ foreign (skrrt, skrrt)

Bust it open, rainforest, it be pourin’, yeah

Kiss me like you need me, rub me like a genie

Pull up to my spot in Lamborghini

‘Cause you gotta see me, never leave me

You got a girl that could finally do it all

Drop a album, drop a baby, but I never drop the ball, uh

So join me in this bed (this bed) that I’m in (that I’m in)

Push up on me and sweat, darling (oh, oh)

So I’m gonna put my time in

I won’t stop until the angels sing (na, na, na)

Jump in that water, be free

Come south of the border with me

Come south of the border, border (hey)

Come south of the border with me

Come south of the border, border

Come south of the border with me

Jump in that water, be free

Come south of the border with me

Jump in that water, be free

Come south of the border with me

Traduzione “South of the Border”, Ed Sheeran ft. Camila Cabello e Cardi B

Lei ha quel mmm, occhi marroni, cosce caramello

Capelli lunghi, nessuna fede nuziale, ehi

Ti ho vista guardare dall’altro lato della strada

E ora voglio davvero sapere il tuo nome

Lei ha quel mmm, abito bianco, ma quando indossa meno

Amico, sai che mi fa diventare pazzo

Quei mmm, occhi marroni, bellissimo sorriso

Sai che mi piace guardarti mentre fai le tue cose

Amo le sue labbra, curve, labbra dite le parole: Ti amo, mami, ah, ti amo, mami

La bacio, questo amore è come un sogno

Quindi vieni qui in questo letto

Facciamo sesso e sudiamo, tesoro

Così ci dedicherò il mio tempo

E non mi fermerò finché canteranno gli angeli

Provaci, sii libera

Vieni a sud del confine con me

Provaci, sii libera

Vieni a sud del confine con me

Lui ha quel mmm, occhi verdi, mi mandano segnali

Che davvero vuole sapere il mio nome-ehi!

Ti ho visto guardare dall’altro lato della strada

E improvvisamente, sono grata di essere venuta, ay!

Vieni qui voglio ballare, prendi la mia mano

Voglio sentire il tuo corpo sul mio, stai tremando

Mmm, occhi verdi, prendi tempo

Ora sapremo che non saremo più gli stessi

Amo le sue labbra perché lui dice le parole:

Ti amo, mami, ah, ti amo, mami (Hehehe)

Non svegliarti, questo amore è come un sogno

Quindi vieni qui in questo letto

Facciamo sesso e sudiamo, tesoro

Così ci dedicherò il mio tempo

E non mi fermerò finché canteranno gli angeli

Provaci, sii libera

Vieni a sud del confine con me

Provaci, sii libera

Vieni a sud del confine con me

Diamanti perfetti

In un prato verde vicino Buenos Aires

Finché non sorge il sole

Non ci fermeremo finché canteranno gli angeli

Provaci, sii libera

Vieni a sud del confine con me

Provaci, sii libera

Vieni a sud del confine con me

Non vivrai mai finché non rischi la tua vita

Vuoi brillare, devi prendere più ghiaccio*

Sono la tua amante o solo la tua vibrazione?

Un po’ pazza, ma sono proprio il tuo tipo

Tu vuoi le labbra e le curve, hai bisogno delle fruste e delle pellicce

E dei diamanti, preferisco, e il mio armadio di lui e di lei

Tu vuoi la piccola mamacita, margarita

Penso che Ed abbia un po’ di febbre della giungla**

Ne vuoi di più allora? (Ne vuoi di più allora)

Sembra noioso (Sembra noioso)

Gambe in alto e lingua fuori, Michael Jordan

Vai ad esplorare, qualche straniera

Spingilo in una foresta pluviale, pioverà, sì

Baciami come se mi volessi, sfregami come un genio

Sali sulla mia Lamborghini maculata

Perché mi vedrai, non lasciarmi mai

Hai un ragazza che finalmente può fare tutto

Faccio uscire un album, faccio un bambino, ma non mollo mai

Quindi vieni qui in questo letto

Facciamo sesso e sudiamo, tesoro

Così ci dedicherò il mio tempo

E non mi fermerò finché canteranno gli angeli

Provaci, sii libera

Vieni a sud del confine con me

Vieni a sud del confine, confine

Vieni a sud del confine con me

Vieni a sud del confine, confine

Vieni a sud del confine con me

Provaci, sii libera

Vieni a sud del confine con me

Provaci, sii libera

Vieni a sud del confine con me