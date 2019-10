Zucchero “Sugar” Fornaciari torna con un nuovo singolo dal titolo Freedom che anticipa l’album D.O.C. in uscita a novembre.

Con il brano Freedom, Zucchero ci riporta subito alla sua riconoscibile e molto amata tradizione musicale, ma lo fa sempre con una musica memorabile, con un motivo che ti resta subito impresso nella mente. Un ottimo inizio e una grande presentazione per il nuovo album in arrivo nei prossimi mesi.

Il disco è già disponibile in pre-order, sia in formato fisico sia in formato digitale. L’album sarà disponibile in 3 versioni: CD, Doppio Vinile e in una versione Doppio Vinile speciale color arancio, disponibile in edizione limitata in esclusiva Amazon.

Il significato di Freedom di Zucchero e un inno alla Libertà

Freedom è un vero e proprio inno alla libertà, scritto a quattro mani da Zucchero insieme all’artista britannico Rag’n Bone Man.

Dal testo di Freedom si capisce subito che si parla di un amore che, in passato, ha fatto perdere di vista la libertà personale, quella vera e importante che appartiene ad ognuno di noi. Come dice anche il testo, quando si prende coscienza, i limiti diventano orizzonti, e allora ci si alza e si ricomincia il cammino in nome della libertà.

Il video ufficiale di Freedom

Reso noto anche il video ufficiale di Freedom, che accompagna l’uscita del singolo. Nel video la libertà che è tema della canzone, viene espressa attraverso il rapporto magico che si instaura tra una giovane ragazza e un bellissimo cavallo.

Un video molto classico, ma che ci mostra attraverso la natura e il rapporto tra uomo e animale, tutta la forza che può avere il concetto stesso della Libertà.

Il testo di Freedom

Mi svegliai, tentennai, me ne andai, yeah

birra calda e ghiaccio sei

cosa sono qui

cosa faccio qui

seguo lei, caso mai, yeah

ma che bel suono sei

libertà, ti ignorai yeah

oggi no non lo farei

oggi no

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

Sono fuori dal blues

delle false speranze

dalle tue circostanze

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah yeah

Vedi lei

forse mai

come vuoi, yeah

trattenerti non potrei

mi dispiace sai

è la verità

caso mai seguo lei

che bel sapore hai

Libertà, ti scordai, yeah

oggi no non lo farei

oggi no, yeah

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

Sono fuori dal blues

delle false speranze

dalle tue circostanze

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah yeah

In amore mi inguaiai

e di amore sanguinai

io per te

ma i tuoi confini ormai

sono orizzonti miei

visto che

oggi no non lo farei

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah

Sono fuori dal blues

delle false speranze

dalle tue circostanze

That’s my freedom talking

my freedom walking, yeah yeah

Mi svegliai, tentennai, me ne andai, yeah

trattenermi non potrei