Anche questa settimana sui principali canali streaming, ecco in arrivo i film e le serie tv più adatte ai ragazzi e agli adolescenti che vogliono passare un paio di ore alla tv magari dopo aver studiato e fatto i compiti, oppure per una serata in compagnia degli amici.

Ecco quindi cosa guardare di nuovo su Netflix, Amazon Prime Video e Disney + in questi giorni. Se vi siete persi le uscite dedicate a ragazzi e adolescenti della scorsa settimana, potete leggerli qui, ricordando che sono ancora disponibili sulle relative piattaforme.

Ma ora dedichiamoci alle nuove uscite di questa settimana che va dal 5 all’ 11 ottobre 2020.

Film per ragazzi in uscita su Netflix in questa settimana

Cattivissimo Me 3

Disponibile dal: 6 ottobre 2020

6 ottobre 2020 Cast di voci: Max Giusti, Arisa, Paolo Ruffini (ed. italiana)

Max Giusti, Arisa, Paolo Ruffini (ed. italiana) Genere: Animazione

Il film d’animazione, adatto anche ai più piccoli, segue le storie dei precedenti due capitoli di Cattivissimo Me. Nel terzo film, in seguito ad una missione andata male, Gru e Lucy vengono espulsi e allontanati dalla Lega Anti Cattivi, e come se non bastasse, anche i Minion decidono di voltargli le spalle.

Un giorno però Gru scopre di avere un fratello di nome Dru, che gli mostra il covo di loro padre (uno dei più grandi villain mai esistiti) e Gru decide di sfruttare la situazione a proprio vantaggio…

Il film d’animazione uscito per la prima volta al cinema nel 2017, sarà disponibile su Netflix a partire dal 6 ottobre 2020. Non perderti la divertente commedia animata che, nel doppiaggio italiano, si serve di voci davvero interessanti, come quelle di Max Giusti, Paolo Ruffini e Arisa!

Starbeam: Gli eroi di Halloween

Disponibile dal: 6 ottobre 2020

6 ottobre 2020 Cast di voci: Terry Klassen, Nahanni Mitchel, Dean Petriw (ed. originale)

Terry Klassen, Nahanni Mitchel, Dean Petriw (ed. originale) Genere: Animazione

Un’altra avventura animata dedicata all’imminente festa di Halloween. Questa volta i protagonisti saranno al centro di una vera e propria missione di salvataggio quando il Capitan Barba-Pesce, avido e senza scrupoli, sta rubando tutti i dolcetti di Halloween e dovranno essere StarBeam e Boost a trovare il modo di salvare la situazione…

Un’avventura divertente e avvincente dedicata ai più piccoli e a tutta la famiglia. Starbeam: Gli eroi di Halloween sarà disponibile su Netflix a partire dal 6 ottobre 2020.

Cats

Disponibile dal: 10 ottobre 2020

10 ottobre 2020 Cast: James Corden, Jason Derulo, Ian McKellen, Taylor Swift

James Corden, Jason Derulo, Ian McKellen, Taylor Swift Genere: Film musicale

Uno dei film musicali più chiacchierato degli ultimi anni, si tratta di Cats, basato sull’omonimo musical, e precedentemente libro di poesie Il libro dei gatti tuttofare di T. S. Eliot. La trama parla di Victoria, una gatta domestica che viene abbandonata per le strade di Londra dove fa amicizia con un gruppo di gatti randagi chiamati Jellicles. La vita di strada sarà particolarmente difficile per Victoria, abituata a stare da sempre in casa, ma la gattina sarà da subito seguita e protetta da Mister Mistoffelees, un gatto dotato di poteri magici che si sta occupando di uno speciale ed imminente evento: il Ballo di Jellicle.

Film stroncato dalla critica, ha ricevuto però apprezzamenti da buona parte del pubblico, anche per via del ricco cast formato da attori e cantanti molto popolari come James Corden, Jason Derulo, Ian McKellen, Taylor Swift e molti altri. Il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 10 ottobre.

Hubie Halloween

Disponibile dal: 7 ottobre 2020

7 ottobre 2020 Cast: Adam Sandler, Kevin James, Steve Buscemi

Adam Sandler, Kevin James, Steve Buscemi Genere: Commedia horror

Con l’avvicinarsi di Halloween, ecco un film prodotto direttamente da Netflix che va ad arricchire il catalogo di questo periodo, si tratta di Hubie Halloween, una commedia dalle sfumature horror adatto agli adolescenti dai 13 anni in su.

La storia racconta di Hubie Dubois, un uomo che vive a Salem, in Massachusetts, che ogni anno ad Halloween si mette al servizio della città affinché tutto vada bene e non ci siano problemi durante i festeggiamenti di Halloween. Preso in giro da ragazzi e adulti, e ignorato dalle forze dell’ordine per i suoi continui richiami su cose futili, Hubie si troverà a dover fronteggiare da solo una terribile minaccia paranormale. Hubie sarà l’unico che potrà salvare la situazione e l’intera Salem.

Il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 7 ottobre 2020.

Film per ragazzi e adolescenti in uscita su Prime Video

King Arthur

Disponibile dal: 8 ottobre 2020

8 ottobre 2020 Cast: Clive Owen, Keira Knightley

Clive Owen, Keira Knightley Genere: Epico, storico

Non aspettatevi la trasposizione filmica del celebre cartone animato La Spada nella Roccia, perché King Arthur è qualcosa di diverso, ma comunque un film molto interessante per i ragazzi (dai 10 anni in su) così come per i loro genitori.

La storia racconta del comandante britannico Artorius Castus, noto come “Artù” che, di ritorno in patria dopo una battaglia, viene invitato a completare un’ultima missione per volere del vescovo Germanius. Non mancherà il famigerato mago Merlino (anche se in questo film è un po’ al margine come personaggio) né Morgana che sarà invece molto presente e attiva. Una storia di cavalieri d’altri tempi, piena di fascino e di magia.

Il film, diretto da Antoine Fuqua, ha tra i suoi protagonisti gli attori Clive Owen e Keira Knightley. Il film sarà disponibile sulla piattaforma di Amazon Prime Video a partire dal 8 ottobre 2020.

In uscita su Disney+ in questa settimana

Sara e Marti (Serie TV)

Disponibile dal: 9 ottobre 2020

9 ottobre 2020 Cast: Aurora Moroni, Chiara del Francia, Aramis Sebrechts

Aurora Moroni, Chiara del Francia, Aramis Sebrechts Genere: Teen drama

Con tutt’e tre le sue stagioni, su Disney+ è in arrivo la serie tv italiana Sara e Marti. La storia racconta di due sorelle che da Londra si trasferiscono, insieme a loro padre, in un piccolo centro dell’Umbria dove l’uomo è nato e cresciuto. Mentre Marti è entusiasta del trasferimento, Sara, la più grande delle due, non è affatto contenta di lasciare la sua vita e le sue abitudini londinesi. Nonostante le difficoltà, Sara e Marti riescono a poco a poco ad integrarsi e a conoscere nuove persone, amiche e nemiche.

La serie tv, uscita per la prima volta su Disney Channel nel 2018, arriva ora sulla piattaforma Disney+ a partire dal 9 di ottobre.

Cosa pensi delle uscite di questa settimana? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.