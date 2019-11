Venticinque anni, una voce piuttosto comune ma una fantasia innovativa che piace. Queste le caratteristiche di Fabio Rovazzi, che con la hit Andiamo a comandare (2016), singolo d’esordio, ha raggiunto il podio della classifica Top Singoli e ha vinto il primo disco d’oro in Italia esclusivamente con lo streaming. È anche l’autore di Tutto molto interessante e Volare, singolo creato con la collaborazione di Gianni Morandi. Entrambe le canzoni sono accompagnate da video musicali sempre ironici e divertenti. L’artista, il cui vero nome è Fabio Piccolrovazzi, stavolta ha voluto parlare al pubblico del mondo patinato delle celebrità con l’aiuto di molte facce conosciute del piccolo schermo e del panorama musicale.

Il significato del testo di Faccio quello che voglio

Rovazzi sembra fare una critica molto ironica della società moderna, dicendo che la moda sta influenzando la nostra quotidianità e che nessuno è più davvero originale: “è tutto un copia-incolla, la moda ci controlla.” Riflette poi sul fatto che un artista affermato non abbia bisogno di una bella canzone per continuare a cavalcare l’onda del successo. Gli basta usare la sua bella voce: “e del testo tanto non ne ho bisogno, perché con questa voce qua…” Spiega anche che non è d’accordo con la concezione di cosa sia giusto o sbagliato, al giorno d’oggi: “l’onestà non ha budget, tutto ciò che è vietato ci piace; facciamo dei modelli sbagliati la normalità.” La canzone è quindi la sua visione di come stia andando il mondo della celebrità, con tutti i suoi difetti.

Il video musicale di Faccio quello che voglio

Il video di questa canzone è un piccolo film: abbiamo una trama ben precisa e un finale, e troviamo anche molti volti noti che fanno da comparse. Inizia con Rovazzi che sta pescando in riva al lago con Gianni Morandi, e gli esprime la sua preoccupazione: non ha più idee per nuove canzoni e si sente spacciato! Gianni gli svela il segreto di tutti i grandi artisti, ovvero il caveau, un luogo nascosto e blindato in cui vengono custodite fiale e provette delle loro voci. Così quando perdono l’ispirazione o il talento, li possono ritrovare inghiottendo i miscugli della “banca dati”. Rovazzi e il narratore della storia escogitano un piano per accedere al caveau anche senza avere un talento riconosciuto (fingendo che il cantante sia l’addetto alle pulizie).

Il custode, Massimo Boldi, ci casca, e il colpo va a segno; vengono rubati diversi campioni musicali e per non farsi riconoscere Rovazzi inghiotte la pastiglia di Carlo Cracco. Nella sua fuga, assume anche l’identità di Diletta Leotta e la voce di Emma Marrone. Incontra lungo il percorso Eros Ramazzotti e Albano Carrisi in prigione, che in realtà altro non è che lo youtuber Luis Sal, anche lui ladro di identità. Alla fine però Rovazzi riesce ad uscire dalla cella grazie a Flavio Briatore, che dopo avergli pagato la cauzione gli dice “sei fuori”.

Il testo di Faccio quello che voglio

Ho tutto in una borsa

Lo so l’ho fatta grossa

Aspè vado di corsa

È tutto un copia-incolla

La moda ci controlla

Sparisco tra la folla

Potrei ballare come Bolle

Cantare di felicità

Fare gli incassi di Zalone

E invece sono ancora qua

E cerco un posto fresco

E prendo qualche abilità

Nei limiti della legalità

Faccio quello che voglio

Faccio quello che mi va

Quest’estate sono fuori controllo

E del testo tanto non ne ho bisogno

Perché con questa voce qua

Pa pa para ra

Pa pa ra ra ra ra pa pa para ra

Con questa voce qua

Pa pa para ra

Pa pa ra ra ra ra pa pa para ra

Pa pa para ra

Vado e parto in quarta

E sfuggo dal mio karma

Uno stato che mi esalta

Ho voglia di staccare

Dall’ansia generale

Tuffarmi dentro il mare

Non ti devi preoccupare mamma

Sto decollando devo spegnere

Ti chiamo dopo devi stare calma

Tanto sono su una Panda

Non ti aspettavi questa nuova canzone

E ti darò un finale contro ogni previsione

Ma non sono l’eroe delle tue solite storie

E sono contrario a tutti gli spoiler

Faccio quello che voglio

Faccio quello che mi va

Quest’estate sono fuori controllo

E del testo tanto non ne ho bisogno

Perché con questa voce qua

Pa pa para ra

Pa pa ra ra ra ra pa pa para ra

Con questa voce qua

Pa pa para ra

Pa pa ra ra ra ra pa pa para ra

Pa pa para ra

Attirati dal male

L’onestà non ha budget

Tutto ciò che è vietato

Ci piace

Facciamo dei modelli sbagliati la normalità

Quindici minuti di celebrità

Con questa voce qua