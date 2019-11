Lady Gaga torna al cinema dopo lo straordinario successo di “A Star is Born” per il quale è stata anche nominata nella categoria “Miglior Attrice Protagonista” agli Oscar.

Questa volta a dirigerla sarà Ridley Scott insieme alla moglie Giannina e nonostante non si sappia ancora il titolo del film è stato rivelato che tratterà il dramma che ha circondato la famiglia Gucci e in particolare l’omicidio del nipote del fondatore della casa di moda, Maurizio Gucci, per il quale è stata condannata l’ex moglie.

Lady Gaga vestirà proprio i panni di Patrizia Reggiani, che venne sentenziata per l’uccisione dell’ex marito, padre dei suoi due figli.

La sentenza emessa dichiarò colpevole la signora Reggiani di aver ingaggiato una persona affinchè mettesse fine alla vita di Maurizio, ucciso all’esterno del suo ufficio a Milano.

La donna è stata rilasciata nel 2016 dopo aver scontato 18 anni di reclusione.

Il film, che sarà ispirato al libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, rappresenterà una sfida non facile da affrontare per la cantante, dopo aver sbalordito il pubblico con la sua interpretazione di Ally nel film diretto dalla sua co-star Bradley Cooper infatti le aspettative sono molto alte.

Non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese del film, nel frattempo la cantante potrebbe anche deliziarci con della nuova musica che sembra essere pronta per essere rilasciata.

Più volte ha fatto sapere di essere al lavoro al nuovo album e dopo aver terminato la residenza a Las Vegas con una serie di concerti, in occasione di Halloween, ha postato alcune foto ritraenti zucche intagliate che pero’ hanno allarmato la curiosità dei fan che credono che la loro beniamina abbia voluto lasciare qualche indizio su possibili titoli e frasi di canzoni inedite.

È la speranza a parlare o ci sarà del vero?