Resa nota la prima foto di Maisie Williams nella serie tv Two Weeks To Live

Sky ha pubblicato una prima immagine di Maisie Williams, dai più conosciuta come Arya Stark di Game of Thrones, nella nuova serie della quale è protagonista dal titolo Two Weeks To Live.

Creata e scritta da Gaby Hull di Cheat, la serie in sei parti ruota attorno ad una giovane disadattata di nome Kim Stokes interpretata appunto da Misie Williams.

Vi mostriamo qui sotto l’immagine pubblicata da Sky. Maisie è molto bella, con i capelli lunghi che le scendono lungo le spalle, e totalmente diversa da quella che eravamo abituati a vedere in Game of Thrones. E per fortuna! Con un personaggio diverso, cambia tutto per un’attrice giovane e di talento come la Williams, e siamo convinti che farà strada.

La trama di Two Weeks To Live

La trama di Two Weeks To Live è incentrata su Kim, che, in seguito alla misteriosa morte di suo padre durante la sua infanzia, è stata portata via da sua madre Tina per vivere una appartata vita rurale in un posto dove le hanno insegnato una serie di bizzarre tecniche di sopravvivenza.

Una volta cresciuta, Kim è pronta ad affrontare il mondo reale e iniziare una missione segreta, onorando la memoria di suo padre. Nel suo viaggio, la giovane protagonista, incontrerà Nicky e suo fratello Jay, ragazzi problematici che incroceranno le loro strade con Kim.

Oltre a Maisie Williamn, i membri del cast includono Sian Clifford (Tina) di Fleabag, la co-sceneggiatrice di Sex Education Mawaan Rizwan (Nicky), Taheen Modak (Jay) di The Bay, Kerry Howard (Beth), Thalissa Teixeira di Hobbs & Shaw (Thompson) ) e l’attore di Pennyworth Jason Flemyng (Brooks).

Two Weeks To Live non ha ancora una data d’uscita precisa, ma possiamo dire che sarà comunque il prossimo anno, nel 2020.