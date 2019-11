Si sono tenuti ieri sera a Siviglia, in Spagna, gli MTV European Music Awards 2019. Insieme alla lista dei vincitori diamo uno sguardo alle esibizioni della serata.

Archiviati gli EMA 2019 che come ogni anno premiano gli artisti e le canzoni più amate. Il voto del pubblico ha decretato tra i vincitori della serata Billie Eilish, che si è portata a casa la statuetta per “Best Song” con il singolo Bad Guy ed è stata decretata la migliore artista emergente e Taylor Swift, che l’ha spuntata come miglior video con ME! e come miglior artista americana.

Entrambe non hanno potuto presenziare all’evento ma hanno mandato un video messaggio di ringraziamento. La stessa cosa è stata fatta da altri artisti assenti che pero’ ne sono comunque usciti vincitori: Shawn Mendes come miglior artista, Nicki Minaj come miglior artista hip-hop e Martin Garrix come miglior artista elettronico.

Nella categoria italiana a vincere come miglior artista è stato Mahmood che da Berlino, dove si trova attualmente in tour, ha espresso tutta la sua felicità e gratitudine al suo pubblico.

Esce sconfitta da questa serata invece Ariana Grande, nominata in ben sette categorie, tra le quale “Best Pop” vinta da Halsey.

Proprio quest’ultima è stata una delle protagonista degli EMA 2019 caratterizzati, oltre che dalla consegna dei premi, da grande musica dal vivo.

Se Halsey ha regalato al pubblico un’esibizione molto scenica di “Graveyard”, ad aprire l’evento è stata Dua Lipa che ha voluto segnare il suo ritorno performando il nuovo singolo “Don’t Start Now” insieme a numerose ballerine, con le quali ha dato vita a una coreografia che il web sta già cercando di ricreare.

Numerosi i debutti sul palco di artisti che hanno avuto l’occasione di esibirsi all’evento di MTV per la prima volta: da Mabel ad Ava Max, per finire con il gruppo sudcoreano NTC 127.

Non è mancata la musica latina, con le esibizioni di Rosalìa che ha portato sul palco la sua “Di Mi Nombre” e della presentatrice della serata, Becky G, che oltre ad aver eseguito un mashup delle sue hit ha concluso con l’ultimo singolo “Como No”.

Mentre Niall Horan ha dato vita a una carismatica esibizione del nuovo brano “Nice To Meet You” in un trepudio di luci, i Green Day –che hanno vinto nella categoria “Best Rock”– hanno registrato una parte del concerto tenutesi il giorno precedente proprio nella città spagnola. La registrazione dei brani “Father of All…” e “Basket Case” è stata mandata poi in onda durante la serata.

Infine la consegna di un premio speciale: il “Rock Icon Honor” riservato a Liam Gallagher che ha concluso l’evento portando sul palco il brano “Once” seguito dalla meravigliosa “Wonderwall”.

Qui di seguito la lista di tutti i vincitori.

Best Video

Ariana Grande, “thank u, next“

Billie Eilish, “Bad guy“

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)

Rosalia, J Balvin ft. El Guincho, “Con Altura”

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco. “ME!” — WINNER

Best Artist

Ariana Grande

J Balvin​

Miley Cyrus

Shawn Mendes — WINNER

Taylor Swift

Best Song

Ariana Grande, “7 Rings”

Billie Eilish, “Bad Guy” — WINNER

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)

Post Malone, Swae Lee, “Sunflower”

Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”

Best Collaboration

BTS, Halsey, “Boy With Luv”

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” (Remix)

Mark Ronson, Miley Cyrus, “Nothing Breaks Like a Heart”

ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, “Con Altura” — WINNER

Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita”

The Chainsmokers, Bebe Rexha, “Call You Mine”

Best New

Ava Max

Billie Eilish — WINNER

Lewis Capaldi​

Lil Nas X

Lizzo​

Mabel

Best Pop

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey — WINNER

Jonas Brothers

Shawn Mendes

Best Live

Ariana Grande

BTS — WINNER

Ed Sheeran​

P!NK

Travis Scott

Best Rock

Green Day — WINNER

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

Best Hip-Hop

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj — WINNER

Travis Scott

Best Alternative

FKA Twigs — WINNER

Lana Del Rey

Solange​

twenty one pilots

Vampire Weekend

Best Electronic

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix — WINNER

The Chainsmokers

Best Look

Halsey — WINNER

J Balvin​

Lil Nas X

Lizzo

ROSALÍA

Biggest Fans

Ariana Grande

Billie Eilish​

BTS — WINNER

Shawn Mendes

Taylor Swift

Best Push

Ava Max — WINNER

Billie Eilish

CNCO​

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv​

Lewis Capaldi

Lizzo​

Mabel

Rosalia

Best World Stage

Bebe Rexha Isle of MTV Malta 2019

Hailee Steinfeld Isle of MTV Malta 2018

Muse Bilbao, Spain 2018 — WINNER

The 1975 Lollapalooza Paris Festival 2019

twenty one pilots Lollapalooza Paris Festival 2019

Best U.K. & Ireland Act

Lewis Capaldi​

Dave

Mabel

Ed Sheeran

Little Mix (Social Wildcard Winner) — WINNER

Best U.S. Act

Lil Nas X

Ariana Grande

Billie Eilish

Lizzo

Taylor Swift — WINNER

Best Italian Act

Coez

Elodie

Elettra Lamborghini

Mahmood — WINNER

Salmo